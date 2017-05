Brod si nechal jen dvě stavební parcely. Další pozemky nemá

Zavíráme, vyprodáno. Radnice v Havlíčkově Brodě se zbavila všech pozemků, které připravovala pro rodinnou a bytovou výstavbu na novém sídlišti Rozkoš.

Zaplnění sídliště znamená, že Havlíčkův Brod rozprodal veškeré své stavební parcely k prodeji určené. Další pozemky nemá.

„Do budoucna jich několik připravíme mezi psychiatrickou léčebnou a Zahradnického ulicí,“ podotkl už dříve místostarosta Libor Honzárek. Dosud ale jejich příprava nezačala.

Stokoruny navíc

Zájemci o nové bydlení v Havlíčkově Brodě jsou tak po čase odkázáni pouze na soukromé developery. U nich najdou stavebních parcel celou řadu, ovšem zpravidla i za vyšší cenu.

Zatímco městské pozemky se začaly prodávat za 980 korun za metr, později cena kvůli dani z přidané hodnoty vzrostla na zhruba 1 200 korun, u soukromníků je to ještě minimálně o pětistovku víc. Pětatřicet parcel připravili a nabízí k prodeji sourozenci Milnerovi, vnuci známého brodského stavitele Josefa Šupicha, v jižní části lokality Rozkoš nad Ledečskou ulicí.

Po třech letech od zasíťování je jich podle webových stránek developera prodáno nebo rezervováno jen třináct. Prodávají se za 1 790 a 1 890 korun za metr čtvereční.

Čekají na kupce, prodej drahých parcel je pomalý

„Nechceme zlevňovat. Jsme toho názoru, že každý pozemek si svého kupce najde, i když to může chvíli trvat,“ říkal už před rokem a půl o relativně pomalém prodeji pozemků manažer projektu Pavel Neuer.

V té samé lokalitě, mezi Ledečskou ulicí a řekou Sázava, připravil 38 parcel i další soukromý investor, developer Pavel Svoboda. Projekt nazval Perknovské terasy.

S prodejem parcel původně počítal od jara 2016. Do současné chvíle se však inzeráty na jejich koupi neobjevily. Známá není ani cena. Ta by se podle dřívějšího Svobodova vyjádření měla pohybovat lehce nad cenou města.

Dětrské hřiště uprostřed kruhového objezdu

Volné parcely stále jsou u lukrativního projektu Nad Skalkou. Pozemky s výměrou ke dvěma tisícům metrů čtverečních připravila společnost B:Real Estate v Lidické ulici pod autosalonem Hyundai. Osm parcel je uspořádaných do kruhu kolem kruhového objezdu. Uprostřed něj by mělo být dětské hřiště.

Ceny za tyto parcely se však šplhají ke čtyřem milionům korun. V prodeji jsou už dva roky a za tuto cenu je podle webových stránek projektu prodána zatím jediná.

Jiná situace byla u prodeje městských parcel. Po těch byla velká poptávka. Celkem se jednalo o 32 pozemků pro rodinné domy, 26 pro domy řadové, 17 pro atypické třípodlažní terasové domy a sedm parcel určených pro bytovky. Tři a půl roku uplynulo, než se podařilo sídliště zaplnit. „Všechny pozemky jsou rozprodány,“ mohl prohlásit místostarosta Čeněk Jůzl.

Poslední dvě parcely určené pro bytovky si chce radnice zatím ponechat. Na jednom už je rozhodnutá budovat takzvaný komunitní dům. Na jeho výstavbu úspěšně žádala o šestimilionovou dotaci, v létě by se na něm už mohlo pracovat. Dům by měl být určen pouze pro seniory, kteří jsou stále ještě soběstační. Nastěhovat by se mohli už příští rok na podzim.

Podobné záměry má město také s posledním dosud volným pozemkem na sídlišti. Zde je možné, že se projektu ujme soukromý investor.