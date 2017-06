Městečko, kde milovali faráře Toufara, zmizelo pod hladinou Želivky

Místo lidí jsou dnes v údolí miliony kubíků vody Spása pro Prahu, neštěstí pro řadu dalších obcí a tisíce lidí. To je vodní dílo Švihov. Pravidelné dodávky do české metropole z něj začaly proudit 1. února 1973.

Lokalita pro vybudování vhodné zásobárny vody pro Prahu byla vybrána už o mnoho let dříve. I když byla říčka Želivka od hlavního města relativně vzdálená, nabízela díky malému průmyslovému zatížení oblasti velice čistou vodu. Stavba přehrady začala v polovině 60. let minulého století. Více než 58 metrů vysoká sypaná hráz byla dokončena v roce 1975. Koruna hráze je dlouhá 860 metrů. Součástí je i železobetonový sdružený objekt, který tvoří dvě věže s odběrnými místy, vždy po osmi metrech hloubky, a bezpečnostní šachtový přeliv. Dopravu vody do Prahy zajišťuje unikátní tunelový přivaděč. Jeho průměr je 2,6 metru, dlouhý je 52 kilometrů. Ve své době tak byl nejdelším tunelem světa. Samospádem v něm voda teče i pod dvěma řekami - Sázavou a Blanicí. V době nejvyššího výkonu úpravny jím proudilo sedm tisíc litrů vody za sekundu. To bylo na přelomu 80. a 90. let. V rekordním roce 1990 se z přehrady spotřebovala polovina její kapacity, přes 150 milionů kubíků. Od té doby spotřeba vody a s ní i odběr ze Želivky klesly skoro na polovinu. Zatopená plocha má rozlohu 1 600 hektarů, v nádrži je zhruba 309 milionů kubíků vody. Vzdutí na Želivce je dlouhé 38 kilometrů. Při jejím budování zmizela městečka Dolní a Horní Kralovice, Zahrádka, Švihov a několik menších osad, zbouráno bylo téměř 900 staveb. Mezi nimi třeba i zámek, kostel a železniční nádraží. Vymýceno bylo 700 hektarů lesů. Obyvatelé zatopených obcí našli nový domov v okolních vesnicích, část se jich odstěhovala do Ledče nad Sázavou nebo Zruče nad Sázavou. Poblíž staré obce Vraždovy Lhotice pak vyrostla nová středisková ves Dolní Kralovice. Jen kousek od původních Kralovic. „Lidé ze starých Kralovic tady pracovali a nechtělo se jim stěhovat moc daleko. Chtěli zůstat co nejblíž,“ říká starosta Dolních Kralovic Antonín Bašta. Městečko bylo kompletně nově vystaveno v 70. letech minulého století. Má jednotné domy, lékařské středisko, kulturní dům, školu i poštu.