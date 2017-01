Pro obézní ženu jel vysokozdvižný vozík. Záchranka chce speciální sanitu

Záchranáři i lékaři v nemocnicích se čím dál častěji setkávají s velmi obézními pacienty. Pořizují proto speciální nosítka i lůžka s nosností do 250 kilogramů. Občas ale ani to nestačí. Jihlavská záchranka proto usiluje o novou sanitku, která by byla pro těžké pacienty uzpůsobena.