Jiný interiér i barvy. Záchranáři na Vysočině létají s novým vrtulníkem

„Jestli chcete vidět vrtulník, máte na to tak minutu. Za chvilku vzlétá,“ vítá nás ve dveřích Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a sbíhá po schodech dolů.

Adrenalin je najednou cítit všude kolem. Záchranář a lékař utíkají do hangáru. „Budeme ještě tankovat,“ připomíná pilot a obléká si bundu.

V ten samý okamžik se dává do pohybu plošina, na které vrtulník stojí. Po kolejnicích se neslyšně posouvá ven, směrem do vzletové části heliportu.

Právě jsme se ocitli u v pořadí čtvrtého ostrého startu nového typu vrtulníku Eurocopter EC 135 rakouské společnosti Helicopter Air Transport, která od Nového roku zajišťuje provoz letecké zdravotnické záchranné služby na Vysočině.

Vrtulník má již novou imatrikulaci OE-XVH a na ocasní části rakouskou vlajku. Na trupu je viditelný nápis Heliair, což je logo rakouské společnosti.

Pacient leží po straně stroje. Dovnitř se dostane z boku i zezadu

Momentálně stroj létá v červenobílo-modrém provedení. Po první pravidelné revizi v tomto roce se ale přebarví do žluta. „Žlutá je barvou vrtulníků rakouské společnosti,“ vysvětluje Filová.

Nový typ helikoptéry pojme tříčlennou posádku. Je uzpůsoben k transportu jednoho ležícího pacienta a ve výjimečných případech ještě i jedné sedící osoby.

Oproti předchozímu typu si museli záchranáři osvojit trochu jiné ambulantní uspořádání interiéru a manipulaci s pacientem.

Ten se do vrtulníku dostává nyní přes boční dveře a leží po celé levé straně stroje. Jeho nohy jsou umístěny v ocasní části. „Pokud je pacient hodně vysoký nebo má dlahy a manipulace z boku by s ním byla obtížná, je možné ho do vrtulníku dát zadními dveřmi pod ocasem,“ upozorňuje ředitelka.

To už ale posádka nasedá do vrtulníku. Pilot udělá ještě poslední obhlídku stroje a bere do ruky knipl. Za chvíli se rozburácí rotory a vzápětí se zvedne do vzduchu velké množství čerstvě napadaného prašanu.

Během mžiku je stroj ve vzduchu. Vrtulník se záchranáři právě míří za pacientem do pelhřimovské nemocnice.