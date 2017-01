Záchranáři na Vysočině plánují stavbu unikátního výcvikového centra

U stropu nové haly visí torzo skutečného vrtulníku a z něj na balkon slaňují letečtí záchranáři. Na lezecké stěně trénují hasiči a v další místnosti se školí speciální biohazard tým.



Takový obrázek by se mohl nejpozději v roce 2020 naskytnout lidem, kteří by zavítali do nového školicího střediska zdravotnických záchranářů za 90 milionů korun. To by mělo vyrůst v těsném sousedství sídla Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve Vrchlického ulici v Jihlavě. Připravovat by se zde měli i hasiči, policisté a záchranáře z celé republiky.

„Bylo by to naprosto jedinečné a unikátní,“ představuje si hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

Má to ale háček. Musí vyjít dotace z evropských peněz, která by pokryla až 85 procent nákladů. „Státní rozpočet přispěje pěti procenty a kraj uhradí zbylých deset procent,“ líčí plány Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

„Pokud s žádostí neuspějeme, nebudeme to v žádném případě v tomto rozsahu a za tuto cenu realizovat,“ dodal.

Za rok se předpokládaná cena stavby zdvojnásobila

O stavbě výcvikového centra uvažuje Kraj Vysočina už delší dobu. Poprvé se jím zastupitelé zabývali vloni na jaře, tehdy však byla předpokládaná cena 45 milionů korun.

Při přípravě projektové dokumentace některé položky, jako je statické zajištění objektu či zemní práce na pohyblivém podloží, nabobtnaly. Částka se tak zdvojnásobila na 90 milionů korun.

Taková suma zarazila i některé zastupitele. „Rozsah navýšení mě překvapil. Dokážu pochopit, že chceme, aby stavba byla jedinečná. Přesto si myslím, že celkové dvojnásobné zvýšení ceny je opravdu hodně,“ podivoval se nad navýšením nákladů Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který pracuje jako lékař.

„Do detailu jsme rozebírali, jestli to je nutné a proč to je. Velmi detailně jsme to konzultovali i s techniky,“ snažil se obhájit vyšší náklady Novotný.

Podle hejtmana kraj stavbu v takovém rozsahu nebude umět sám bez dotace zafinancovat. „Za devět milionů se nám stavbu za 90 milionů korun postavit nepodaří,“ přesvědčuje o výhodnosti investice.

Zatím se záchranáři musí školit ve skladu nebo v ordinaci

Podle Vladislavy Filové, ředitelky Zdravotnické záchranné služby pro Kraj Vysočina, probíhají nynější školení v ne zcela vyhovujících podmínkách.

„V současné době máme pro výcvik a vzdělávání k dispozici pouze dvě místnosti vytvořené z bývalé ordinace a bývalého skladu ochranných pracovních pomůcek. Část výuky a nácviku probíhá i v přilehlých chodbách. Další nácviky, jako lezení na stěnách, jsou na různých místech v republice a trenažér na práci v podvěsu zde není vůbec,“ dodala.

Právě vybudování trenažéru pro práci v podvěsu by bylo republikovým unikátem. Měl by se skládat z torza vrtulníku plně vybaveného záchranářskou technikou, jako jsou úchyty, lůžko, sedačky záchranářů či cargo hák.



Umístěn by měl být na pohyblivém jeřábovém mechanizmu. Přídavná zařízení pak budou imitovat situace a povrchy ze záchranářské praxe, jako je šikmá střecha s různými krytinami, římsa, okno, komín či balkon.

„Trenažér tak umožní nácvik navádění vrtulníku i vlastní proces odvozu zraněného v reálných podmínkách,“ upozornila Filová.

Součástí centra by měl být přednáškový sál, ale také lezecká stěna i místnost pro výcvik speciálního biohazard týmu.