Špačci se jediné vinici na Vysočině vyhýbají. V nedalekém lese jsou dravci

„Před týdnem jsme začali sbírat ranou odrůdu Irsai Oliver, na burčáky jde i část produkce Solarisu. To je odrůda, která je pořád braná jako netradiční a v jejímž pěstování jsme tuzemští průkopníci,“ uvedl spolumajitel vinic Lubomír Lampíř.

Podle jeho spolupracovníka Františka Mušky je Solaris určitě hodně zajímavý pro všechny, kteří už si i na Vysočině vyzkoušeli, že jim na teplém osluněném stanovišti u domu vinná réva dobře prospívá. Solaris slušně odolává mrazům.



Jaký bude letos ročník? „Mohl by být dobrý. Uvidíme, jak dopadne září. Jak říká stará pranostika - září víno vaří. Když všechno dopadne, jak má, mohl by být tak dobrý jako loni,“ podotkl Lampíř.



Bobule révy vinné při současném horkém slunečném počasí rychle sládnou. Cukry se v nich kumulují rychlostí i půl stupně cukernatosti denně. Cukernatost je jedním z důležitých faktorů, od něhož se odvíjí kvalita následné produkce vína.

I když kousek odtud vydatně lilo, na vinice nespadla ani kapka

V tomto roce se sádecká vinice hodně potýkala s chorobou padlí révové. „A se suchem. Nedávno v Třebíči v přeháňkách vydatně lilo několik dní. Tady nespadla ani kapka,“ říká Lampíř.

Podle jeho slov to byla paradoxní situace. „Vždycky byl velký problém se suchem na Břeclavsku, Znojemsku, letos se karta obrátila. Svou roli hraje to, že jsme na rozhraní Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny.“ Hroznů tak bude mnohem míň, než by si vinaři přáli.

Sádecké vinice se rozkládají ve stráni, částečně je chrání teplý les složený z akátů a dubů.

„To je naše výhoda, které jsme si dobře vědomi. Nemáme tu špačky, protože v lese hnízdí dravci, kterých se špačci bojí. Už Římané proklamovali - vinici sázej v kopci u lesa. Nedávno tu byly paní od Břeclavi a moc se divily, že se špačky nebojujeme,“ podotkl František Muška.

Vinice na Sádku bývala už v roce 1756, říkají staré mapy

V tomto roce vinařství oslavilo třicet let existence. „Historicky se tu ovšem réva vinná pěstovala i daleko dřív. Je to zdokladováno díky staré německé vojenské mapě z roku 1756, kde je vinice v těchto místech zakreslená,“ uvedl Muška.

Do devatenáctého století tedy pravděpodobně každoročně probíhalo pod Sádkem vinobraní.

Vinařství Sádek se nachází v katastru Kojetic na Moravě v nadmořské výšce od 420 do 480 metrů. Celá viniční trať má 20 hektarů, osázeno je šest hektarů. Vinařství se řadí do oblasti Morava, podoblasti Znojemské. Součástí areálu je také naučná vinařská stezka s ukázkou 14 způsobů, jak vést révu vinnou.