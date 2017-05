Kamenný most v Ledči se dočká opravy, hrad z Anděla Páně příští rok zavře

„Je v dezolátním stavu, z kleneb odpadávají kameny. Budeme je muset očistit, místy je do klenby doplnit a celý most nově vyspárovat,“ informoval kastelán hradu Luděk Šíma.

To bude letošní část rekonstrukce. V příštím roce budou dělníci pokračovat obnovou vrchní části mostu a vozovky.

„Dovnitř se dostává voda, která v zimě pravidelně zamrzá. Kompletně vyměníme technologii,“ dodal kastelán.

Letos ještě most zavřený nebude. Práce prováděné na pilířích a pod oblouky ani nebudou turisty příliš rušit. V příštím roce ale bude situace úplně jiná. „Budeme muset zavřít. Ještě uvidíme, na jak dlouho. Chceme práce stihnout před červencovým začátkem hlavní turistické sezony,“ zmínil Šíma.

Nicméně teprve až stavebníci odkryjí jednotlivé vrstvy vozovky a nahlédnou do „útrob“ mostu, zjistí, co vše bude třeba udělat. Je možné, že se stav mostu vyjeví jako horší, než se nyní uvažuje, a oprava se prodlouží. Tím by se prodloužila i uzavírka jediné přístupové cesty do hradu.

Severní vstup do hradu byl zrušen při stavbě železniční trati

Zajímavostí je, že současný vstup do hradního komplexu slouží teprve tři staletí. Jak se hrad pocházející z první poloviny 13. století vyvíjel a rozrůstal, měnilo se i jeho rozložení. Zprvu býval vstup z jihovýchodu, kde byl malý mostek. Pozůstatky po staré cestě jsou dnes i ze západní strany hradu.

Proměna ledečského hradu Původně gotický hrad pochází z první poloviny 13. století. Vyrostl na místě dřevěné tvrze u obchodní stezky spojující Prahu s Jihlavou.

V roce 1879 ho poškodil požár.

Po roce 1945 připadl státu, sídlila v něm správa státních lesů.

V 90. letech minulého století ho získalo město společně se soukromou firmou.

Obnova zchátralého hradu začala v roce 2000, v posledních letech se soustředila na východní nádvoří a jižní křídlo nad řekou.



Dlouhé roky pak byl hrad přístupný po mostě ze severní strany od bývalého pivovaru. „Ale při stavbě železnice zde byla prokopána skála, pobořena severovýchodní brána a mostek zanikl,“ popisuje kastelán změny, které se udály v prvních letech 20. století.

Od té doby slouží jako jediný funkční vstup do hradu právě vysoký kamenný most. Vznikl až pro potřeby rodu Thunů, když se za majitele panství Michala Osvalda z Thunu stavěl na konci 17. století letohrádek. Zároveň se tímto směrem vycházelo z hradu do parku.

„Thunové zprvu vybudovali jen kamenné pilíře a na nich vedli dřevěnou lávku. Teprve roku 1837 byl most zaklenut a dostal současnou podobu,“ vypráví ledečský kastelán.

Na most bylo v té době vypracováno několik projektů. Při samotné stavbě se objevila řada problémů a práce trvaly bezmála třicet let.

Do jízdního řádu oprava mostu nikterak nezasáhne

Od svého postavení však most nikdy nebyl výrazně opravován. „Pouze byl několikrát přespárován a udržován. Začínající oprava je v jeho historii nejrozsáhlejší,“ poznamenal Luděk Šíma.

Správa hradu připravovala projekt na rekonstrukci mostu dva roky. Potřebovala k ní vyjádření celé řady institucí. Mimo jiné i majitele kolejí, které pod ním vedou, a dopravce.

„Železnice se ale stáčí do tunelu a přímo pod mostní klenbou nevede. Oprava se tak obejde bez výluk a narušení železniční dopravy,“ dodal Šíma.

Náklady na opravu kamenného mostu rozdělenou do dvou let v součtu přesáhnou pět milionů korun. S jejich úhradou správě hradu pomůže příspěvek od ministerstva kultury. Část pokryje i dotace od Kraje Vysočina.

Hrad v Ledči nad Sázavou je oblíbeným místem filmařů. Naposledy na něm letos v dubnu německá společnost natáčela scény k pohádce o Krakonošovi. Českému divákovi hrad nejvíce v paměti zůstal z druhého dílu pohádky Anděl Páně. Štáb v Ledči natáčel loni na přelomu ledna a února.