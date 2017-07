Vážnou nehodu zavinil podle policie senior. Za volant usedl bez řidičáku

Kolem půl desáté ráno přejel u Štoků ze zatím nezjištěných příčin starší muž se svou Škodou Octavií do protisměru, kde narazil do boku protijedoucího auta (psali jsme zde). To následně skončilo v příkopě. Viník nehody ale se svým vozidlem na silnici zůstal a vzápětí čelně narazil do dalšího vozu.

„Při střetu byl řidič Škody Octavia těžce zraněn a musel být letecky transportován do brněnské nemocnice. Těžké zranění však utrpěla i řidička z protijedoucího auta. Její spolujezdec byl zraněn lehce. Oba odvezla záchranná služba do nemocnice v Jihlavě,“ oznámila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Dechová zkouška u všech tří řidičů byla podle ní negativní, ovšem překvapení čekalo na policisty při prověřování řidičských oprávnění.

„Lustrací při zpracování dopravní nehody policisté zjistili, že řidič osobního vozidla Škoda Octavia, který nehodu způsobil, nebyl nikdy vlastníkem žádného řidičského oprávnění,“ prozradila Čírtková.

Při nehodě vznikla škoda ve výši 130 tisíc korun. Proti viníkovi zahájila police trestní stíhání pro podezření z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.