Prádelnu hlídá kuchař, kritizuje jihlavská opozice ANO za dělení postů

„To místo jsem sám chtěl. Z toho, co se nabízelo, mi bylo nejbližší,“ říká Drahoš.



Šance dostat se do některého ze statutárních orgánů městských společností přišla se změnou ve vládě na jihlavském magistrátu. Loni na sklonku roku totiž opustili koalici lidé z ODS a po boku sociálních a křesťanských demokratů je nahradili zástupci hnutí ANO. Ti pak postupně převzali i místa v dozorčích radách, na nichž předtím zasedali lidé nominovaní ODS.

Až potud by bylo všechno v pořádku, jedná se o standardní a legitimní proces. Vše proběhlo po dohodě s koaličními partnery. Jenže hnutí ANO dohnala jeho rétorika z doby, kdy jim v zastupitelstvu patřily ještě opoziční lavice.

Tehdy totiž velmi často a hlasitě kritizovali vedení magistrátu, že nominuje lidi do jednotlivých statutárních orgánů, aniž by na to měli potřebné vzdělání a zkušenosti. Rozhodovaly prý pouze stranické průkazky.

Jenže hned při první příležitosti nechali vše ve starých kolejích. Sice si rada nechala naposílat životopisy různých kandidátů, i od občanských demokratů, ale nakonec ANO sáhlo po svých vlastních kandidátech.

Kritiky Drahoš nevnímá. A doplňuje si středoškolské vzdělání

„O kompetencích některých lidí máme velké pochybnosti. Konkrétně jde o pana kuchaře Drahoše,“ tvrdí opoziční zastupitel David Beke (ODS).

Drahošovo jméno se tak v posledních měsících vyskytuje při politických diskusních přestřelkách mezi ODS a ANO velmi často. Naposledy například na dubnovém zastupitelstvu, když se radní Daniel Mayer (ANO) ptal, zda má Vítězslav Schrek (ODS) dostatečné znalosti a vzdělání v oboru ekonomie k tomu, aby mohl být předsedou finančního výboru.

„Asi stejné jako pracovník v gastronomii, který je členem dozorčí rady městské společnosti,“ opáčil mu Beke.

Sám Drahoš si z toho, že je kritizován za neodbornost, nic nedělá. „Nevím, co k tomu mám říct. Nemyslím si, že by to mělo být o tom, kdo jakou má školu. Jsem sice kuchař, ale myslím, že se s tím vypořádávám dobře. Znám spoustu věcí. Například jsem zvládl psát i do novin,“ zmínil své příspěvky do regionálních médií.

Navíc připomněl, že si doplňuje vzdělání. Při práci dálkově studuje na jedné z jihlavských středních škol.