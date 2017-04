Z dolu Rožná vyjel poslední vozík s rudou, těžba uranu v Česku končí

„Horníci slyšte: Vytěžte poslední důlní vůz dolu Rožná,“ zavelel vedoucí dolu Pavel Vinkler. Vzápětí dva narážeči vyvezli nablýskaný černý vozík s bílým nápisem a datem 27. dubna na světlo.



Slavnostnímu aktu, během kterého zněly hornické pozdravy „Zdař Bůh“, přihlíželi jak současní zaměstnanci dolu, tak i ti bývalí, kteří už mají dávno odfáráno 2100 směn, což ke kvóta pro odchod do předčasného důchodu. Na mnohých z nich bylo vidět dojetí. Došlo i na minutu ticha za horníky, kteří v dole zahynuli.

Ve většině přítomných se pocity mísily.

„Je to smutná událost. Jedna éra končí, už nebudeme pokračovat v takovém rozsahu, ale takový je život,“ reagoval Pavel Červinka, který se Zdeňkem Žákem vytlačil od šachty právě onen poslední vozík.

Pavel Červinka bude v dole, kde už odpracoval deset let, pokračovat minimálně do podzimu. „Do počtu 2 100 mi chybí asi 95 směn, než naplním expozici a budu moci odejít do důchodu,“ řekl třiapadesátiletý horník z Moravce.

Hornické písně poslouchal ministr s velkým dojetím

Důl Rožná při této příležitosti navštívil i ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

„Když sbor zpíval hornické písně, bylo mi v některých momentech skutečně úzko a poslouchal jsem s velkým dojetím,“ přiznal ministr. Slavnostní skladby včetně hornické hymny zazpíval sbor Cechu příbramských horníků a hutníků.

Ale konec nostalgie. Život v dole Rožná se nezastavil, v Geamu Dolní Rožínka (odštěpném závodu státního podniku Diamo - pozn. red.), který v nejlepších letech zaměstnával kolem dvou tisíc lidí, pokračuje necelých 550 zaměstnanců, z toho asi 160 pod zemí.

Hromadné propouštění oznámil podnik už loni, letos na konci března odešlo 176 lidí.

„Zaměstnanci budou zahlazovat následky hornické činnosti, provozovat odkaliště, čistíci stanice a také chemickou úpravnu. V ní se bude zpracovávat například ruda ze sanace na Příbramsku,“ uvedl ředitel Diamo Tomáš Rychtařík.

Důl Rožná vydal celkem 20 tisíc tun uranového kovu

Z dolu bude i dál odčerpávána a čištěna voda, až do 21. podzemního patra totiž funguje důl pro Podzemní výzkumné pracoviště Bukov, které Diamo zajišťuje od loňského roku pro Správu úložišť radioaktivních odpadů.

Ložisko v Rožné bylo objeveno v roce 1956, těžba byla oficiálně zahájena 27. října 1957 hloubením jámy R1. „Podařilo se vybudovat rozsáhlý těžební podnik, který vydobyl téměř 17 milionů tun uranové rudy s obsahem 20 tisíc tun uranového kovu,“ bilancoval vedoucí dolu Pavel Vinkler.

Těžba kolem Dolní Rožínky byla několikrát usnesením vlády prodloužena, nyní už se vzhledem k cenám uranu na světových trzích nevyplatí pokračovat, navíc je ložisko z podstatné části vytěžené.