Nařízená původní omítka opět nepřežila zimu. Město ji z mostu nechá opadat

„Opakuje se to každou zimu, letos už počtvrté. Nechávali jsme omítku zatím vždy reklamovat,“ popisuje Martin Kamarád, starosta Přibyslavi, jehož je Ronov nad Sázavou místní částí.

Kamenný most přes Sázavu, který je v majetku města, je jeden z nejstarších dochovaných v Česku. Pochází nejspíš z 16. století, i když některé prameny tvrdí, že může být mnohem starší.

Jeho omítnutí vápennou omítkou namíchanou původními postupy s použitím dobových surovin požadoval při velké rekonstrukci v roce 2013 Národní památkový ústav. Radnice se takovému požadavku podivovala, bránila, ale nakonec musela ustoupit.

„Nikdo si most nepamatuje jinak, než že byl vždy kamenný. Pouze na jednom obraze z 16. století se objevil s bílou omítkou. Na základě toho si omítnutí památkáři prosadili,“ konstatoval Kamarád.

„Stavebně-historický průzkum z roku 1998 uváděl, že se na mostě nacházely zbytky vápenné omítky,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová.

Jenže omítka se začala loupat zatím po každé zimě. Hlavně v místech, která jsou vystavená vodě či sněhu. Omítka nasákne vlhkost a nevydrží.

Přibyslav riskuje správní řízení

Po třech zimách nechala Přibyslav omítku vždy opravit, přestože ji stavebníci opakovaně varovali, že to nemá smysl. „Omítka je nanášená přímo na zaspárované kameny. Nenašel jsem stavebníka, který by zaručil, že na tom bude delší dobu držet,“ říká Kamarád.

Letos vedení města došla trpělivost. Starosta zdůraznil, že znovu už opravovat omítku nenechají.

„Doufáme, že se podobné zimy budou po dva tři roky opakovat a že voda při tání vystoupá tak vysoko, aby opadala veškerá omítka a most se vrátil do podoby, kterou v posledních staletích měl,“ přeje si starosta.

Jenže při nečinnosti by mohla přibyslavská radnice narazit. Upozorňuje na to Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města v Havlíčkově Brodě, který má nad ronovským mostem státní dohled.

„V případě, že jsou omítky poškozené, měl by vlastník svolat jednání za účasti zástupců památkové péče, na kterém by se domluvil postup opravy a následně by bylo vydáno nové závazné stanovisko,“ poznamenal Beneš.

Co by se stalo, pokud by přibyslavská radnice závazné stanovisko porušila, však nikdo neví. Podle Beneše se nedá odpovědět, dokud radnice stanovisko neporuší. V krajním případě by s Přibyslaví mohlo být zahájeno správní řízení.