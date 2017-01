Vysočina je na pokraji chřipkové epidemie, zemřelo už šest lidí

Vybrané rady, jak na chřipku Prevence: včasné očkování proti chřipce

myjte si pravidelně ruce dezinfekčními gely, zvláště po návštěvě supermarketů či jízdě v MHD

vyhýbejte se kontaktu rukou s obličejem a oblastí očí

používejte kapesníky

vyhýbejte se větší koncentraci lidí, omezte osobní kontakt s druhými lidmi a udržujte si odstup alespoň jeden metr

v případě, že už někdo onemocní, měl by zůstat doma, nechodit do práce a být izolovaný

pokud to není těžký stav, nechoďte ani k lékaři a na léčbě se s ním domluvte telefonicky Léčba: Základ léčby tvoří klid na lůžku, dostatek tekutin a přísun vitaminů. Teplota a bolest se tlumí antipyretiky, podávat se mohou léky typu ibalgin. Zdroj: krajská hygienická stanice