Chřipka má už několik obětí, nemocnice na Vysočině zakazují návštěvy

Seznam uzavřených zařízení na Vysočině Havlíčkobrodsko

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (od 30. prosince do odvolání)

Nemocnice Havlíčkův Brod (od 30. prosince do odvolání)

Nemocnice následné péče Háj v Ledči nad Sázavou (od 30. prosince do odvolání) Jihlavsko

Nemocnice Jihlava (od 28. prosince do odvolání) Pelhřimovsko

Nemocnice Pelhřimov (od 29. prosince do odvolání) Třebíčsko

Nemocnice Třebíč (od 23. prosince do odvolání)