Druhá nejhorší silnice v republice se po dlouhých letech dočkala opravy

Výsledky letošního už sedmého ročníku ankety o nejhorší silnici vyhlásil server Výmoly.cz v tomto týdnu. V TOP 10 největších výmolů a výtluků se hned dvakrát umístil Kraj Vysočina.

Nejhorší je podle řidičů úsek silnice mezi Okřešicemi a Čechtínem, jen pár kilometrů severně od Třebíče.

„Na jeho katastrofální stav v rámci letošního ročníku upozornilo 2298 uživatelů. To ho katapultovalo na druhou nejhorší silniční díru v rámci celého Česka,“ prozradil mluvčí na projektu spolupracující pojišťovny Generali Jan Marek.

Silnice přitom končila v hlasování vysoko po několik let. V roce 2012 úsek zvítězil, před dvěma roky obsadil druhé místo. A to i přes to, že se ho silničáři během té doby pokoušeli provizorně opravit.

Obec i silničáři věří, že byl úsek letos v anketě naposledy

Letos však byl v anketě nejspíš naposledy, víckrát by se v ní už objevit neměl. Krajská správa a údržba silnic ho v létě kompletně zrekonstruovala.

„Konečně, čekali jsme na to roky, pravidelně a až do letoška marně jsme o opravu žádali. Dokonce jsme navrhovali, že si pak silnici klidně převezmeme do našeho majetku. Byla z počátku 70. let minulého století a byla v opravdu strašném stavu,“ popisuje okřešický starosta Bohumír Vostal.

„Jednalo se o souvislou opravu celé silnice mezi Okřešicemi a hlavní silnicí u Čechtína, nikoliv o provizorní záplatování jako v minulosti. Nový povrch by měl několik let vydržet,“ říká výrobní náměstek krajských silničářů Julius Janeba.

Druhá nejhorší silnice je v plánu oprav od jara, dočká se v září

To druhý nejhorší úsek na Vysočině - a celkově devátý v republice - na opravu teprve čeká. „Slibují nám ji ještě během září, tak snad se dočkáme,“ tvrdí starosta Batelova Jiří Doležal.

Právě v jeho městysu se úsek nachází. Jezdí po něm řidiči přijíždějící od Jihlavy mezi čerpací stanicí a nádražím. Je dlouhý zhruba 200 metrů. Díry tu jsou po celé šíře vozovky, asfalt se odlupuje, rozbité jsou krajnice.

Nejhorší silnice na Vysočině 1. Okřešice (okres Třebíč) - opraveno 2. Batelov (Jihlavská ul. u nádraží; okres Jihlava) - neopraveno 3. Batelov (Jihlavská ul. u čerpací stanice; Jihlava) - neopraveno 4. Dolní Cerekev (Jihlava) - neopraveno 5. Dobrá Voda (Žďár n. S.) - neopraveno Zdroj: vymoly.cz

„Tuto silnici máme v plánu oprav už od jara. Dostaneme se k ní během září. Vyměníme kompletně koberec v délce asi pěti set metrů,“ slíbil Janeba. Opravovat by se mělo po půlkách, řidiče čekají na pár dní dopravní omezení.

„Je to smutné, že jsme se zrovna my umístili v žebříčku tak vysoko,“ podotkl starosta Doležal. „Ale na druhou stranu jsem za to rád. Uvítal jsem, že špatného stavu silnice si všimli i občané a prostřednictvím ankety na ni upozornili,“ dodává.

Kladný přínos vidí v každoročním hlasování o nejrozbitější silnici i samotní silničáři. „Máme sice svou databázi a sami stav silnic monitorujeme, ale k serveru Výmoly.cz přihlížíme,“ svěřil se Janeba.

„Hlavním cílem projektu Výmoly.cz je efektivní spolupráce mezi silničáři a řidiči. Našim cílem není kritizovat práci silničářů, ale pomocí efektivního komunikačního kanálu právě spojovat motoristy a správce silnic,“ připomíná Petr Čaník z projektu Výmoly.cz.

Vítězství putuje do Prahy. Ulice U Seřadiště je první už potřetí

Silničáři na Vysočině zřídili pro řidiče i vlastní systém, jak na závady na silnicích upozorňovat. Přímo na svých webových stránkách mají formulář, do něhož může kdokoliv závadu popsat, přesně ji lokalizovat a třeba i přidat fotografii.

„Podnět nám pak přijde přímo do mailu. Každý týden tímto způsobem dorazí v průměru dva až tři, za rok jich jsou desítky. Všem se pečlivě věnujeme,“ konstatoval Julius Janeba.

V anketě o nejhorší díru v republice letos přišlo přes web a mobilní aplikaci celkem více než 118 tisíc hlasů. „Motoristé upozornili na více než 1700 silničních úseků, které vyžadují opravu. Třetina z nich se už přitom renovace dočkala,“ říká Jan Marek. Prvenství získala už potřetí ulice U Seřadiště v Praze, jejíž opravu už roky komplikují majetkoprávní spory (více čtěte zde).