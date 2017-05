Soud zprostil pár obžaloby z přepadení dodávky s penězi. Nebyly důkazy

Odvolací soud se případem zabýval již podruhé. Loni v červnu zprošťující rozsudek zrušil a vrátil zpět na krajský soud.

Ukrajinský pár byl obžalovaný, že s brokovnicemi v rukou zastavil transportní vůz a uloupil z něj čtyři kovové kazety s penězi. Podle spisu byli lupiči na přepadení dobře připraveni. Měli na sobě tmavé oblečení a na hlavách kukly. Na posádku vozu s penězi namířili zbraně, pak ji odzbrojili, spoutali a takto zanechali v zavazadlovém prostoru dodávky. Ukradené peníze se nenašly.

Podle obžaloby pár usvědčovaly pachové stopy, které se našly jak na místě loupeže, tak na schránce s penězi, která byla pohozená prázdná na jiném místě na Vysočině.

Dvojice se však hájila tím, že byla na dovolené v Rusku. U soudu obžalovaní své alibi potvrzovali četnými fotografiemi, účtenkami či razítky z hraničního přechodu. Také podle vrchního soudu nejsou samotné pachové stopy dostatečným důkazem.

Muž ale půjde do vězení na šest let kvůli pěstírnám konopí, které v roce 2014 provozoval ve sklepních prostorách v Praze 10. Původní čtyřletý trest mu po vrácení kauzy zvýšil brněnský krajský soud na šest let. Podle odvolacího soudu je šestiletý trest přiměřený.