Co lídr, to potíže. ANO se výběr volebních jedniček na Vysočině nedaří

Jako zatím poslední musí nepříjemnosti řešit Jaroslav Faltýnek. Předseda poslaneckého klubu ANO, který jinak žije v Prostějově, vede vysočinskou kandidátku hnutí pro říjnové volby.

Kromě předvolební kampaně však musí své síly napnout i k tomu, aby vysvětloval kauzu dotací na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Ve středu bude Poslanecká sněmovna řešit, zda jej zbaví imunity a vydá policii ke stíhání.



Sám Faltýnek důsledně trvá na své nevině. „Nešlo o žádnou fiktivní a nezákonnou operaci, ale o běžnou obchodní transakci,“ hájí se.

O vydání, či nevydání budou hlasovat i přímí konkurenti

Rozhodnutí o Faltýnkově budoucnosti mají ve svých rukách i někteří jeho soupeři z kandidátek jiných stran. Například hejtman a poslanec Jiří Běhounek, který vede do voleb sociální demokraty.

Jak se hnutí nedaří vybírat kandidáty na pozici lídra Jaroslav Faltýnek: První místopředseda hnutí a jeho letošní jednička na Vysočině je jednou z hlavních postav údajného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Policie požádala Sněmovnu o jeho vydání. Josef Pavlík: Vedl kandidátku do krajských voleb 2016. Nejdřív lhal o svém předlistopadovém členství v KSČ. A spekuluje se i o tom, že byl členem Lidových milicí, což popírá a soudí se kvůli tomu. Miloslav Bačiak: Lídr pro parlamentní volby 2013. Těsně před volbami vyšlo najevo, že před listopadem 1989 působil jako politruk v armádě. Byl zvolen do Sněmovny, mandátu se vzdal. Jan Sobotka: Nahradil Bačiaka ve Sněmovně. Ale pouze na týden. Když se ukázalo, že jako podnikatel neměl doplacené daně a dlužil na zdravotním pojištění, odstoupil.

„Jelikož nejsem členem imunitního a mandátového výboru, zatím jsem nedostal podklady. Předpokládám, že je obdržím v úterý na jednání klubu a podle toho se rozhodnu. Zkušenost je však taková, že pokud imunitní výbor doporučil, většinou bylo hlasováno pro vydání,“ tvrdí Běhounek.

Zcela jasno má naopak jednička lidovců Vít Kaňkovský. „Jsem připraven hlasovat pro vydání,“ hlásil v pondělí, dva dny před zahájením klíčové debaty.

Podle Faltýnkových spolustraníků však není k vydání žádný důvod. „Pokud nedostanu ještě žádné jiné informace, tak jsem připraven hlasovat proti vydání pana Babiše a pana Faltýnka,“ potvrzuje krajský předseda ANO Josef Kott.

Ten se s Faltýnkem zná díky práci už z doby, kdy ještě nebyli v politice. Pracoval totiž ve společnosti ZZN Pelhřimov patřící do koncernu Agrofert, s nímž jsou dotace pro Čapí hnízdo spojované. V jeho představenstvu působil i Faltýnek. Kott však neměl s Čapím hnízdem nic společného.

Faltýnek už jedničkou zůstane

I kdyby Sněmovna nakonec rozhodla oba politiky policii vydat, podle Josefa Kotta se už kandidátka na Vysočině měnit nebude. Jaroslav Faltýnek nadále zůstane jedničkou.

„Kandidátka by se měnila za předpokladu, že by mu bylo něco prokázáno. Ve fázi obvinění by nemělo docházet k nějaké obměně,“ potvrdil.

Faltýnka nevyzývá k odstoupení ani jeho hlavní předvolební rival Jiří Běhounek: „Ctím presumpci neviny a je na panu Faltýnkovi a ANO, jak se k situaci postaví.“

Každopádně celá kauza nevrhá na vysočinskou buňku ANO příliš dobré světlo. Během své krátké historie totiž už třikrát stavěla kandidátku - dvakrát pro volby do Sněmovny a jednou do krajského zastupitelstva - a ani jednou se jí nepodařilo najít lídra, který by nečelil problémům.

Vše začalo v roce 2013, kdy na tehdejší jedničku Miloslava Bačiaka vyšlo najevo, že v předlistopadové době působil v armádě jako politruk (více čtěte zde). Lépe se nevedlo ani jeho náhradníkovi Janu Sobotkovi, na nějž zase vyplulo, že nemá vyrovnané daně a splácí dluhy na zdravotním pojištění (podrobnosti čtěte zde).

Pro loňské krajské volby ANO vybralo do čela Josefa Pavlíka. Ten však krátce po svém zvolení musel čelit kauze, že údajně zatajil své členství v Lidových milicích (dočtete se zde).

S webem, který tuto zprávu zveřejnil, se hodlá nynější krajský radní soudit. První soudní stání se mělo konat v nejbližších dnech.

„Předběžně to mělo být v půlce září. Problém je však v tom, že advokát, který mě zastupuje, má kolizi v termínech. Takže zatím není přesné datum,“ popsal současnou situaci Pavlík, který kvůli kauze pozastavil svoje členství v ANO.

Změnu systému výběru lídrů hnutí nechystá

Krajský předseda Kott si uvědomuje, že jeho strana nemá při výběru lídra dobré skóre. „Kdyby tady zůstal na jedničce pan Ivan Pilný, tak tento problém nemáme. On však odstoupil a jeho náhradník se řešil v nějaké době, s nějakými zkušenostmi,“ připomíná fakt, že původním lídrem v kraji měl být nynější ministr financí.

Situace si však všimli i političtí konkurenti. „Vím, že i pan předseda Babiš z toho byl nervózní, že se Vysočině nedaří. Každé volby je nějaký problém. Nevím, čím to je. Třeba nemají šťastnou ruku,“ usmál se Jiří Běhounek.

„Velmi nerad spekuluji, ale hnutí ANO minulost svých kandidátů zřejmě příliš nezkoumá,“ dodal i lidovecký poslanec a nynější lídr kandidátky Kaňkovský.