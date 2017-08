Americké bombardéry B-52 by při cvičení měly být jen tečkou na obloze

Letoun úctyhodných parametrů - rozpětí křídel 56 metrů, dolet bez tankování 14 tisíc kilometrů - podle všeho běžný divák nezachytí. Alespoň takové jsou momentální informace z armády. Totéž zřejmě bude platit o dalším zúčastněném stroji, nadzvukovém strategickém bombardéru B-1.



Ample Strike 17 Účast potvrdilo 18 zemí (Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Velká Británie).

Leteckou podporu vojákům poskytnou například české letouny L-159 ALCA, JAS-39 Gripen a vrtulníky Mi-24/35 a Mi-171Š. Dále litevské L-39, německé PC-9, Learjet a Tornado, polské Su-22 či slovinské PC-9. USA potvrdily vrtulníky AH-64 Apache a letouny B-1 a B-52.

Přitom před několika lety B-52 nad letištěm u Náměště učinil nízký průlet a byl to pro všechny přihlížející silný zážitek, vidět a slyšet tento kolos nad hlavami.

„Bude platit totéž, co v loňském ročníku cvičení. Bombardéry k nám budou létat z domovské základny Lakenheath ve Velké Británii. Do vojenského výcvikového prostoru Boletice přiletí ve středních až velkých výškách. Pro obyvatele České republiky nebudou pozorovatelné,“ uvedl velitel cvičení Zdeněk Bauer.

Zároveň však připustil, že nikdy není průběh cvičení dán striktně předem, můžou se operativně udělat změny. Takže vlastně není úplně vyloučené, že se někde B-52 nebo B-1 objeví na dohled.

Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na Facebooku a webových stránkách 22. základny vrtulníkového letectva.

Nadzvuková Tornada i vrtulníky Apache budou létat z Německa

Létat se bude od 28. srpna do 8. září v pracovních dnech od 9 do 23 hodin. „Mimo to však může dojít k dalším příletům či odletům letecké techniky nebo k přesunům mezi operačními prostory,“ oznámila mluvčí cvičení Denisa Vernerová.

Účast na manévrech potvrdilo osmnáct armád aliančních a partnerských zemí. Cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek.

Piloti si procvičí procedury přímé letecké podpory, překonání nepřátelské protivzdušné obrany a tankování za letu. Dva americké tankery KC-135R, jejichž účast je taky potvrzená budou působit z pardubického letiště.

„Na letišti v Náměšti budou k vidění tři polské Su-22, budou tam slovinské a německé turbovrtulové letouny PC-9 a německé proudové Learjety,“ vyjmenoval velitel.

Nadzvukové letouny Tornado budou startovat a po působení nad českým prostorem se zase vracet zpět na základnu do Německa. Americké vrtulníky AH-64 Apache podle Bauera přiletí podle předběžných informací z Německa rovnou do prostoru Boletic.

Velitel uvedl, že AMSE 2017 se uskuteční podle velmi podobných pravidel jako loni. To znamená, že letouny se budou pohybovat nad stejnými prostory.

V minulém roce se poprvé zapojili příslušníci aktivních záloh. I letos se záložáci objeví, bude jich dvě stě z pěších rot Krajských vojenských velitelství Jihlava, Brno, Pardubice, Praha a Ústí nad Labem.

Novinkou je účast nedávno vytvořených záložáků vzdušných sil

Co je novinkou, to je účast záložáků vzdušných sil. „Až do letošního roku jsme neměli svoje vlastní aktivní zálohy. Byly teprve vytvořeny. Začíná se rozbíhat nábor, máme prvních čtyřicet členů. A část z nich přijede na AMSE 2017,“ prozradil Zdeněk Bauer.

Záložáci se budou podílet na ochraně a zajištění bezpečnosti letiště Náměšť a zároveň budou plnit úkoly v rámci připravených scénářů po boku vojenských profesionálů.

V letošním roce se počítá s účastí až 1 300 cvičících, z toho jsou necelé tři stovky ze zahraničních armád. Cvičení se uskuteční ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Libavá, u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21. základny taktického letectva Čáslav, Správy letiště Pardubice a 15. ženijního pluku v Bechyni.

Armáda ČR tak čtvrtým rokem navazuje na sérii cvičení Ramstein Rover a Flying Rhino, která byla organizována z úrovně NATO od roku 2002.