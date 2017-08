Zdroj pitné vody pro Brno a Bystřici se zbarvil do modra. Kvůli sinicím

Zatímco Pražany nedávno polekala červená barva ve Vltavě, kterou do vody vylili aktivisté, ve Vírské přehradě se hladina vody u hráze zbarvila místy až do syté modré.



Podle vodohospodářů i hygieniků se však jedná o přírodní proces při odumírání sinic a nejde o nic mimořádného. Jev provází nepříjemný zápach.

„Fuj, to je smrad.“ „To vypadá, jako by tam někdo vylil barvu.“ „Mně to připomíná plastelínu.“ „A tuhle vodu jako pijeme, jo?“ I takové reakce si ve čtvrtek na hrázi Vírské přehrady vyslechl reportér MF DNES z úst turistů, které zaskočila voda u břehu.

„Překvapilo mě to. Jedeme s rodinou na kolech po stezce z Dalečína, na přítoku je voda čistá, po cestě začala mít zelený nádech, ale u hráze je úplně jako žabinec,“ reagoval Tomáš Kocian z Brna. „Je tady zakázáno se koupat, ale do takové vody by člověk snad ani nevlezl, ani psa bych do ní nenahnal,“ pozastavil se nad kvalitou vody.

Když sinice odumře, rozloží se chlorofyl a objeví se modrá

O týden dříve byla hladina dokonce pokryta vysychající modrou vrstvou.

„Jedná se o odumřelé sinice nafoukané ke břehu do vrstvy, která usychá a puká do pravidelných tvarů, třeba jako když usychá bláto,“ vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„Sinice mají několik druhů barviv, kromě zeleného chlorofylu mají i fykocyaniny, které používají ke sběru světla jiných vlnových délek. Za živa je modré barvivo překryté tím zeleným, když buňka odumře, chlorofyl se rozloží a modrá barva se pak objeví,“ popisuje celý proces mluvčí s tím, že podobně se zbarvují také listy stromů na podzim.

Ke znepokojení nevidí důvod ani krajští hygienici. „Podle našich zkušeností a informací Státního zdravotního ústavu v Praze se jedná o běžný jev typický pro sinice, kdy při odumírání vlivem asimilačních barviv dochází k modrému zbarvení,“ reagoval na snímky Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální.

Množství sinic na kvalitu vody nemá vliv, úpravna je odstraní

Že by aktuální stav sinic ovlivnil kvalitu vody, to mluvčí povodí odmítá. „Z úpravny vody žádné potíže nejsou hlášeny, se sinicemi nemají problém se vypořádat,“ reaguje Petr Chmelař.

Povodí průběžně sleduje kvalitu surové vody na několika místech nádrže a výsledky měření také jednou za měsíc zveřejňuje na webu.

Vírský oblastní vodovod zásobuje pitnou vodou Brno a jeho okolí, vodu z přehrady používají také domácnosti na Bystřicku, Novoměstsku a části Žďárska.

Podle Povodí Moravy ani není zřetelný trend, že by se kvalita vody v nádrži v posledních letech zhoršovala.

„Záleží hlavně na tom, jaký průběh mají jednotlivé sezony. To znamená, jak vysoké jsou teploty, jak často prší a tak dále,“ vysvětluje mluvčí státního podniku.

Při opravě hráze musí být hladina vody 12 metrů pod maximem

Sinicím se letos na Vírské přehradě daří i proto, že dělníci pokračují v druhé etapě sanace hráze, konkrétně pilířů a navazujících stěn. Stavba by měla být dokončena na podzim 2019, úpravy vyjdou přibližně na 14 milionů korun.

Práce však mají vliv na množství zadržované vody. „Z důvodů oprav platí mimořádné manipulace a snížení hladiny vody v nádrži. Dělá se to kvůli bezpečnosti, i během prací musí přehrada plnit protipovodňový účel. Aktuálně je hladina vody přibližně 12 metrů pod úrovní maximální hladiny zásobního prostoru,“ zmínil Petr Chmelař.

Hladina v nádrži průběžně klesá, protože vodohospodáři kromě povolených odběrů také vylepšují průtok vody ve Svratce, což je další z úkolů Víru.

„Pro zajímavost: jen za poslední týden pomohla přehrada vylepšit průtok Svratky 743 tisíci metry krychlovými vody,“ uvedl mluvčí. Podle měření tak hladina v přehradě každý den klesla přibližně o 10 centimetrů.