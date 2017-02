Jihlava roky plánovala vnitřní okruh, nakonec z něj nemusí být nic

Cesta k vybudování vnitřního městského okruhu Jihlavy je zase o něco blíž. Stavební úřad vydal začátkem ledna územní rozhodnutí o umístění stavby pro první etapu tohoto okruhu. Okruh má postupně spojit Brněnskou ulici s Brtnickou a výhledově až Znojemskou ulicí, územní rozhodnutí se týká spojky na Kosovskou.



Nový okruh má ulevit dopravě v centru krajského města. „Pomoci by měl zejména ulicím Brněnská, Hradební a křižovatce u City Parku, která je neuralgickým bodem současné dopravy ve městě,“ myslí si Jaroslav Vymazal, jihlavský zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora pro dopravu. Právě on stál u myšlenky vybudování vnitřního okruhu městem.

„Pokud by obyvatelé největšího jihlavského sídliště Březinova nebo lidé jedoucí ze směru od Helenína či Velkého Beranova chtěli jet do Třebíče, nemuseli by už přes centrum a zmiňovanou křižovatku, ale elegantním obloučkem vnitřním okruhem,“ dává příklad využití kompletního městského okruhu.

Podle územního rozhodnutí má nová silnice v první etapě začínat okružní křižovatkou na Kosovské ulici, povede lokalitou Handlovy Dvory, kde jej z obou stran bude obklopovat nově vznikající sídliště, a napojí se bude na stávající místní komunikaci pro příjezd u Brněnské ulice k Hypermarketu Tesco.

Nad smyslem okruhu pochybují nové vedení města i řidiči

Vydání územního rozhodnutí je podle Vymazala významný počin. „Každé moderní město by mělo mít svůj vnitřní městský okruh a zároveň i vnější obchvat. Proto by bylo jenom dobře, kdyby se stavba podařila nejenom vyprojektovat, ale první úsek i vybudovat,“ dodal Vymazal.

Jenže jeho vliv na magistrátu už není takový, jaký byl v předchozích deseti letech. A současné vedení města momentálně jeho nadšení nesdílí. V zákulisí jihlavské radnice totiž zní hlasy, které říkají, že vnitřní okruh městem nebude potřeba vybudovat, protože jenom kousek dál má vést pokračování vnějšího obchvatu města a ten bude pro zklidnění dopravy mnohem platnější.

Nový úsek obchvatu připravuje Kraj Vysočina. Plánovaná trasa dlouhá 5,5 kilometru by měla vést z lokality U Ráje až k Helenínu.

„Vnitřní okruh a vnější obchvat jsou ale dvě diametrálně rozdílné záležitosti vzhledem k parametrům silnice, ale i rychlosti jízdy. Vnitřní okruh má umožnit rychlý pohyb po městě, ale zároveň je tam nižší rychlost než na obchvatu. Na vnitřním okruhu by také neměly jezdit kamiony a tranzitní doprava. Pro ty je určen obchvat,“ připomíná Vymazal.

Vybudovat raději kompletní obchvat Jihlavy než vnitřní okruh je důležitější i pro Marka Řezáče, předsedu odborové organizace zastupující zájmy řidičů Dopravního podniku města Jihlavy.

„Pokud by město vnitřní okruh financovalo ze svého, jsou to vyhozené peníze. Pro tranzitní dopravu je důležitější obchvat. Podle mě by odpovídající infrastrukturu přes nové sídliště měli vybudovat developeři, kteří tam staví,“ domnívá se.

Celý projekt může nakonec skončit pouze na papíru

Každopádně přípravy pro vnitřní okruh stále probíhají. Ovšem zdaleka ne hladce. „Dalším krokem teď bude vyřídit stavební povolení. Zatím jsme se ale nedokázali dohodnout se třemi majiteli pozemků ve zmíněné lokalitě. Než zažádáme o stavební povolení, musíme mít všechny majetkové záležitosti vypořádané,“ přibližuje náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Je proto docela možné, že celý záměr skončí pouze na papíru. „Je otázka, kdy se dostaneme k vlastní realizaci. Jestli to bude za tři roky, bude už jiná samospráva a je možné, že bude mít jiné priority a řekne, že peníze chce investovat jinam,“ krčí rameny Výborný s tím, že stavba by si vyžádala investici desítek milionů korun.

Součástí navrhovaného vnitřního okruhu městem by měly být dva zastávkové zálivy pro vozidla Městské hromadné dopravy. Souběžně se silnicí se počítá také s vybudováním smíšené stezky pro pěší a cyklisty, která by měla být oddělena od komunikace třímetrovým pásmem zeleně. Předpokládá se i případné umístění protihlukové stěny.