Dopravní terminál promění část Jihlavy. Kdy to bude, však není jasné

Místo, kde ve vzdálenosti pouhých několika desítek metrů od sebe najdete vlakové nádraží, linkové autobusy, vozy MHD a novou odbavovací budovu se zázemím pro cestující i pro řidiče. To je vize nového centrálního dopravního terminálu v Jihlavě.

Autorem vítězné studie, která už počítá s variantou zastávky vysokorychlostní trati, se stal brněnský Atelier RAW. Z léta opomíjené lokality u městského nádraží by se tak měl stát klíčový dopravní uzel.

„Naší snahou je získat kvalitní dopravní terminál, který by spojoval nejen všechny druhy dopravy, ale zajistil i nové propojení do centra města třídou Legionářů, která by měla doznat značných změn. Pro automobily se plánuje nové dopravní napojení k Feroně i ke kruhové křižovatce na Havlíčkově ulici,“ shrnul Vratislav Výborný, náměstek jihlavského primátora.

„Není to solitérní projekt magistrátu. Vzniká v součinnosti s Krajem Vysočina, který se snaží vytvořit integrovaný dopravní systém. Nový dopravní uzel by měl být hlavním přestupním místem nejen pro obyvatele Jihlavy, ale pro celý kraj,“ poznamenal náměstek primátora Radek Popelka.

Sýpka je architektonicky cenná stavba, k zemi nakonec nepůjde

Podle studie bude proměna lokality zásadní. „Chceme, aby toto místo i jeho okolí bylo přívětivé, snadno dostupné, s dostatkem parkovacích míst, bezbariérové a s co největším množstvím zeleně i laviček,“ představil vítěznou studii architekt Tomáš Rusín.

K samotnému terminálu povede nová silniční komunikace. „Tato nová tangenta podstatně ulehčí Fritzově ulici, která nyní supluje jakýsi malý městský okruh. Odkloní se tak doprava z obytných čtvrtí směrem k nádraží,“ vysvětlil Rusín.

Nová silnice má začínat na kruhovém objezdu na Havlíčkově ulici a bude pokračovat kolem architektonicky zajímavé budovy bývalé sýpky s výraznou oblou střechou. Tu považují architekti za cennou stavbu, jež by se neměla bourat. Tam by mohly být v budoucnu třeba výstavní prostory či netradiční bydlení.

Před novou nádražní budovou je pak plánovaná kruhová křižovatka, která má mít pět vyústění. Nová komunikace bude pokračovat směrem k Jiráskově ulici.

Nové kruhové křižovatce bude muset ustoupit drážní budova

Ovšem kvůli kruhové křižovatce bude muset ustoupit stávající nádražní budova. „Architektonická hodnota toho domu je téměř nulová. Také stavebně je ve velmi špatném stavu, horní patra jsou kompletně plesnivá,“ vysvětluje architekt Rusín.

Starou stavbu nahradí nová nádražní budova, kde by měla fungovat samoobsluha, bufet, veřejné toalety, ale třeba také půjčovna kol a prodej jízdenek. Zázemí by zde měli najít řidiči, správa budovy i vedení nádraží.

Z budovy povedou podzemní podchody na jednotlivá vlaková nástupiště a bezbariérová cesta k přiléhajícímu autobusovému nádraží a zastávkám MHD.

Studie počítá i s množstvím parkovacích míst pro osobní vozy, a to tak, aby lidé mohli vůz odstavit a cestovat MHD, půjčit si kolo nebo jít do centra města pěšky.

Z třídy Legionářů se má stát široký bulvár s množstvím zeleně

Právě pěší cestu do města by měla zatraktivnit třída Legionářů, která se má podle studie kompletně změnit. Stát by se z ní měl široký bulvár.

Uprostřed ulice navrhl Atelier RAW pruh pro pěší s množstvím zeleně, stromů a laviček. „Měl by být požitek a radost touto třídou jít. Zároveň by třída Legionářů měla být poznávacím znakem pro cestující, kteří do krajského města přijedou a chtějí navštívit jeho centrum,“ dodal Tomáš Rusín.

Jistých úprav by měl doznat také park u vlakového nádraží.

„Chceme tam ponechat většinu dřevin, spíš to místo hodláme vyčistit a prosvětlit od keřů. Park by měl doplnit vodní prvek. Mělo by to být příjemné odpočinkové místo, kde mohou lidé čekat na svůj spoj,“ upozornil architekt.

Na projekt má nyní magistrát vyčleněnou částku 100 milionů korun. Celkové náklady by však měly být v řádech stovek milionů.

Do konce tohoto roku by měla být dokončena urbanistická studie a studie nádraží. Následovat má územní rozhodnutí a poté jednotlivá stavební povolení.

Celý projekt je rozčleněn na etapy. Jako první by měla stát nádražní budova, jež by mohla být podle náměstka Výborného hotova do dvou let.

Investorem stavby nádražní budovy je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta však počítá s výstavbou spíše až po roce 2020.