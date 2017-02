Novoměstské skoky vykročily ze stínu. I díky mistru světa ze Šibenice

Na řadě je seniorský titul, ale musím makat ještě tvrději Bez vytáček přijal roli favorita a netajil se tím, že na mistrovství světa juniorů hodlá po loňském čtvrtém místě zaútočit na medaili. Jenže když se devatenáctiletému skokanovi na lyžích Viktoru Poláškovi podařilo v americkém Park City doskočit až na nejvyšší stupínek, nechtěl ani uvěřit, co dokázal.

Bude trvat dlouho, než zlatý úspěch vstřebáte? Asi hodně dlouho. Ale je hezké, že za mým jménem bude už navždycky napsáno mistr světa. I když u juniorského titulu zůstat samozřejmě nechci - na řadě je ještě ten seniorský. Jenže aby jednou vyšel, musím makat ještě tvrději. Jak vás znám, půjdete postupnými kroky. Co vás tedy po návratu ze Spojených států čeká? Půjdu postupně, jinak to ani nejde. Hezky pomalu v klidu - a vše se dostaví. Na Světové poháry do Japonska a Koreje nepoletím, takže to vypadá na víkend doma, přípravu a Kontinentální pohár ve slovinské Planici. A pak už bude seniorské mistrovství světa ve Finsku. Teď teprve přijde to těžší. (usmívá se) Nějakou odměnu za zlatou medaili si dáte hned, nebo až po skončení sezony, aby byla naděje, že bude ještě větší? To počká až na konec. (směje se) Ale s klukama z reprezentace to oslavíme a doma mě nějaká party asi taky nemine.