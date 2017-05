Ve Žďáru začíná svatojánská pouť, láká na vodní a ohnivé efekty

Poletujícímu sněhu navzdory v úterý obsadili žďárské Bouchalky provozovatelé zhruba stovky pouťových atrakcí. Ve středu už bude část kolotočů v provozu, což ocení hlavně děti.

Letošní svatojánská pouť, kterou každý rok navštíví několik desítek tisíc lidí, však už bude také ve znamení elektronické evidence tržeb. Nakupující přitom prakticky nemají šanci vyznat se v tom, kde účtenku s unikátním kódem dostanou, a kde nikoliv.

„Je v tom dost zmatek, je vidět, že to nebylo úplně promyšlené,“ mávl rukou Václav Navrátil z Českých Budějovic, zástupce jednoho z tradičních klanů světských. „Nás jako provozovatelů atrakcí se bude týkat až třetí vlna EET příští rok, ale někteří stánkaři už ji musí mít letos,“ vysvětluje.

Sami vyrábějí cukrovinky, EET účtenky vystavit nemusí

Reportér MF DNES oslovil i prodejce cukrovinek. „My účtenky ještě vystavovat nemusíme, protože si cukrovinky sami vyrábíme. EET zavedeme až příští rok, pokud to ovšem někdo nezruší,“ reagoval jeden ze stánkařů.

U dalšího stánku vedle sportovní haly však za nákup tureckého medu či pendreku účtenku dostanete. „Ano, my už účtenky dáváme, zboží totiž pouze přeprodáváme,“ vysvětluje prodejkyně.

Sami světští říkají, že je svatojánská pouť hned po matějské druhá největší v Česku. Atrakcí je podle informací radnice kolem stovky, stánků bude o víkendu jednou tolik. „Novinkou bude Avengers, otáčející a naklápějící se atrakce, lavice s vodními a ohnivými efekty,“ uvedla Marie Šustrová z odboru komunálních služeb, který pouť organizuje.

O výběru stánků a atrakcí se obvykle jedná od přelomu roku do konce března. Ve středu budou kolotoče jezdit do 20 hodin, ve čtvrtek do 20.30, v pátek a sobotu až do půlnoci, v neděli do 21 hodin.

Kolotočáři často žehrají na počasí. Hlavní žďárská pouť bývá často ovlivněna nevyzpytatelným počasím a ochlazením v období „ledových mužů“ Pankráce, Serváce a Bonifáce.

Proto už se asi nikdo nemůže divit, že v úterý odpoledne ve Žďáře poletoval sníh a teplota se pohybovala kolem pěti stupňů.

Profesní optimismus však světským velí, že o víkendu bude lépe. Pro jejich výdělek je klíčový především pátek a sobota, kdy město pod Zelenou horou pulzuje dlouho do noci.