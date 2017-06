V neděli klid! Žďár zakázal kutilům hlučné stroje

Jak to funguje jinde Třebíč Od letošního ledna platí vyhláška, podle které je v neděli a ve státní svátek od 9 do 14 hodin omezeno používání hlučných přístrojů (sekaček, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.). Podle starší vyhlášky se psi nesmí pohybovat po veřejných prostranstvích bez dozoru, musí být na vodítku a s náhubkem. Jihlava Krajské město nemá speciální vyhlášku regulující provoz hlučné techniky. Psi se v krajském městě mohou bez vodítka pohybovat jenom ve vymezených územích stanovených vyhláškou. Lhota-Vlasenice Malá obec na Pelhřimovsku od července až do konce září už čtvrtým rokem „nakazuje“ místním i chatařům polední klid - denně od 12 do 14 hodin nesmí dělat hluk. Byla to reakce na stížnosti, nejde však o vyhlášku, vedení obce mluví o „gentlemanské dohodě“. A prý funguje. Křižánky Vedení obce ve Žďárských vrších je tolerantní, i když se občas kritické hlasy na rušiče klidu objeví. „Chalupáři často kvůli svému času nebo počasí nemají jinou možnost než sekat v neděli,“ míní starosta Jan Sedláček. V obci je kolem 380 stálých obyvatel plus 200 chalup k rekreaci.