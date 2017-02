Ve vsi se umí bavit. Pořádají bláznivý týden, píší básně a loví Španěla

Malá vesnička ležící mimo hlavní silniční tahy, ze které je to vzdušnou čarou jen pár kilometrů do Dukovan i do Třebíče. To jsou Zárubice. Obec, která umí překvapit. Žije zde pouhých 120 stálých obyvatel. Jenže kdo by čekal, že v téhle vísce „chcípl pes“, pořádně by se spletl. Lidé se zde umí královsky bavit.