Ve Svratce vystavují kombinézu Sáblíkové i stříbro z olympiády

Expozici dominují dvě figuríny oblečené do rychlobruslařských kombinéz. Jeden oděv patří zřejmě nejlepšímu rychlobruslaři československé historie Jiřímu Kynclovi, druhý fenomenální Martině Sáblíkové.

„Kombinéza Martiny Sáblíkové je tak malá, že jsme ji měli problém vůbec dostat na figurínu,“ prozradil hlavní autor expozice a správce muzea Martin Mudroch.

Na výstavě se na Štěpána nečekaně objevil také kouč slavné olympioničky Petr Novák. Kdo měl štěstí, mohl vyslechnout alespoň část jeho pestrých vzpomínek.

„Je to tak pět let stará kombinéza. Ale to, jaké v ní Martina získala medaile, nedovedu přesně říct. Na sezonu má totiž dvě až tři kombinézy, které střídá. Nejraději si pak vybírá tu, ve které jezdí nejlepší časy,“ poznamenal Novák.

Osobně na výstavu zapůjčil kromě kombinézy také brusle nebo dres fanklubu. A také množství fotografií.

Petr Novák už je pamětník, v roce 1965 vybojoval dorostenecký titul mistra republiky, nejvíc se však proslavil až jako trenér pětinásobné olympijské medailistky a šestnáctinásobné mistryně světa Sáblíkové.

Ve Svratce bruslil i závodník na motocyklu Šťastný

Přírodně chlazený ovál ve Svratce fungoval od zimy 1953/54, rychlobruslařští nadšenci v čele s Jiřím Schöppem si vybrali místo s drsnějším klimatem.

„První závody se zde konaly v únoru 1954,“ připomíná Mudroch a ukazuje i jednu zajímavost na černobílých fotografiích: „Bruslil tady také slavný motocyklový závodník František Šťastný.“

Od roku 2004 leží ovál ladem, klub však papírově pořád funguje a Martina Sáblíková i další závodníci z týmu Petra Nováka jsou pořád členy KRS Svratka.

Medailové lyže

V koutě výstavní místnosti stojí opřená jiná vzácnost - bíločervené „fischerky“ běžkyně na lyžích Dagmar Hromádkové, na kterých si rodačka z Nového Města na Moravě doběhla v roce 1984 na zimní olympiádě v Sarajevu pro stříbro ve štafetě. Tehdy závodila pod jménem Švubová.

„A máme tu i její medaili, ve vitrínce je taková nenápadná, ale je to asi nejcennější exponát,“ přemítá Martin Mudroch. „Paní Hromádková bydlí ve Svratce a učí ve škole na Křižánkách. Stačilo říci a bez problémů nám některé svoje věci zapůjčila,“ doplnil.

Dlouhou tradici výroby hokejek ve Svratce připomíná sbírka holí zapůjčená Kučerovými, kteří nyní produkují hokejky pod značkou Swerd.

V jejich sbírce jsou i slavné hokejky značky Vítěz a Vítěz Special, s nimiž hrávali i nejlepší hráči československé historie jako Bubník, Zábrodský, Suchý nebo bratři Holíkové.

„Ale vystavenou máme i ruskou hokejku, která je ještě tesaná sekerou a říká se jí kyj,“ ukazuje Mudroch.

Výstava v Městském muzeu, v ulici U Zbrojnice 347 nedaleko sokolovny, potrvá pouze do 30. prosince. Otevřeno je od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.