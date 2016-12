Sbližování levhartů v zoo vypadá dramaticky. Padají facky a teče krev

Snaha levhartí pár spojit se v jihlavské zoologické zahradě zatím nedaří tak, jak by si chovatelé přáli. Desetiletý Zaman potvrdil svou pověst poměrně agresivního zvířete. I ze dvou krátkodobých setkání ve společném výběhu odcházeli oba nadmíru rozrušeni a se šrámy.

„Místo toho, aby Zamana zajímala Saša po partnerské stránce, má snahu na ni okamžitě útočit,“ popisuje průběh jejich setkání mluvčí zahrady Martin Maláč.



Samice si agresivní jednání ale zatím nenechala líbit a uštědřila Zamanovi facku. Větší šarvátky chovatelé nedopustí.

„Jakmile na ni vystartuje, okamžitě je rozeženeme. Reagují docela dobře na hlas, takže když na ně pořádně zařveme, rozutečou se. Pokud by to nezabralo, můžeme použít k rozehnání i vodu,“ vysvětluje Martin Maláč.

Snahy o společná setkávání v jednom výběhu vycházejí na rozmezí jeden týden až 14 dní. „Teď jsou oba nadmíru rozrušeni. Saša se bojí kontaktu s ním. Má z něj obrovský respekt a o další spojení se teď zatím nebudeme pokoušet,“ potvrzuje zoolog Jan Vašák s tím, že Zaman dokonce dostal léky na zklidnění.

Zoolog je bezradný. Uvažuje o homeopatikách i výměně zvířete

Jak přiznává, je z nastalé situace poněkud bezradný.

„Měli jsme tady tygřici, která napadala samce, ale jenom při snaze o páření. Zatím jsme tady ale neměli zvíře, které by toho druhého chtělo zabít hned po vypuštění do společného výběhu. Musím se poradit s veterinářem, zda by nezabrala homeopatika. A spojím se i s koordinátorem chovu, abych zjistil, zda by připadala v úvahu i možná výměna zvířete,“ poznamenal.



Přitom seznamování páru začínalo postupně a nic nenasvědčovalo tomu, že výsledek bude tak dramatický. Po celý měsíc byly kočky do společného výběhu vpouštěny jednotlivě, aby si zvykly na svůj pach, a také první setkání bylo přes mříže.

Zaman vystřídal dosavadního samce Kiana, se kterým Saša ani po čtyřech letech společného soužití nepřivedla na svět mláďata. Poslední koťata levharta perského se v jihlavské zoologické zahradě naposledy narodila v roce 2009. Jedním z dvojice koťat je právě současná samice Saša.

Levhart perský je jedním z největších poddruhů levharta skvrnitého. Žije v severním Íránu, východním Turecku, na Kavkaze a v západním Afghánistánu. K oblíbené kořisti patří koza, muflon, zajíc, ale je schopen ulovit jakoukoliv kořist až do velikosti koně. Období páření bývá zpravidla od poloviny ledna do poloviny února.