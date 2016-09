Kartáče, hřebeny, litry mýdla. Krávy se chystaly na národní přehlídku

O titul české šampionky soutěžilo ve čtvrtek v Radešínské Svratce na Žďársku více než sto kusů.

Na nějaké to kilo navíc mezinárodní rozhodčí tolik nekoukali. Vždyť před nimi kráčely sedmimetrákové kusy hovězího. Zato v hodnocení padaly výrazy jako „plnější osvalení zadku“, „utváření předních čtvrtek“ nebo „pravidelné rozložení cecků“.

„Soustředíme se na detaily. Všechny jsou krásná zvířata, je tu velká konkurence, budou rozhodovat maličkosti. Ocas musí být pěkně natřepený. Děláme pěknou houni. My jsme jen amatérky, ale zaujaté pro věc,“ líčila Petra Hlaváčková, zootechnička z družstva Kámen na Pelhřimovsku.

Společně s kolegyněmi připravovala na výstavu celkem tři krávy. A na místě to připomínalo kosmetický salón. Kartáče, hřebeny, lak na vlasy, zkrátka běžné doplňky dámských koupelen.

„Poslední tři dny jsme koupaly krávy každý den, abychom ze srsti dostaly veškerý prach a špínu, co na sebe za svůj život nabalily. Zvykají si, že se na ně bude šahat, aby nekopaly, ostrouhají se jim paznehty, dostanou se z nich nečistoty, pak už se jde leštit a olejovat,“ popisovala Hlaváčková.

A pozor, krávy dostávají tu nejlepší péči. „Je o ně postaráno jako o lidi. My na ně například používáme tělový olej zavedené značky, který má kdekdo doma. Spotřebovali jsme patnáct litrů mýdla, stejné množství jaru a dva tisíce litrů vody. Na místě už jen dolaďujeme,“ řekla zootechnička - kosmetička.

Chovatelé přivezli přes stovku krav

Mezi vodiči byli převážně muži, ale našlo se i několik statečných žen. „Dá se to zvládnout, musím ukázat, kdo je pán. Už ode mě taky něco schytaly,“ řekla postavou drobná vodička Michaela Ulbrichová z Líšnické a.s. z Orlickoústecka.

„Chce to chodit pravidelně, aby si kráva zvykla na ohlávku a vodítko a to, že ji vede člověk. Když na to přijde, může si s ním udělat, co chce. Na předešlé výstavě mě kráva, která byla celou dobu hodná, nakonec pěkně poducala. Ale obešlo se to bez zranění,“ vzpomínala.

O vrchol vystavovatelské sezony byl velký zájem mezi chovateli i mezi návštěvníky. „Letos chovatelé přivezli na přehlídku 110 kusů českého strakatého skotu,“ řekl ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Pavel Král. Tohle plemeno je v Česku tradiční, chová se současně pro maso i mléko.

Do Radešínské Svratky se sjeli nejen odborníci a byznysmeni, organizátoři hodně sází i na popularizaci zemědělství.

„Je to tady už tradice. Minule přijelo zhruba tisíc žáků od mateřských až po střední školy, letos byly objednány autobusy pro téměř 1 200 dětí a připravena naučná stezka s devíti zastaveními s názvem Zemědělství žije,“ připomněl Král program pro děti.

Součástí akce byla také výstava zemědělské techniky, ochutnávka (nejen) hovězích specialit, návštěvníci také mohli hádat váhu vystavené krávy či telete. Národní výstava se koná každé dva roky, letošní Den českého strakatého skotu byl už třináctým ročníkem.