Nový Hurvínek v teniskách už se objevuje i ve společenských hrách

Spejbl jako igráček? Bylo by to moc drahé Firma EFKO-karton, to je hlavně novodobý „domov“ pro figurku igráčka.

Teď se zde ale věnují i Hurvínkovi, Spejblovi a Máničce. Dělají třeba karty, puzzle nebo hry s jejich obrázky, ovšem jejich „panďulákovou“ podobu nechystají. Byť třeba Jan Hus nebo Karel IV. či hokejisté Třince se už „igráčky“ stali.

„Kdybychom vzali igráčkovo tělíčko a přidali hlavu, která by připodobňovala Hurvínka nebo Spejbla, tak bych z toho osobně neměl dobrý pocit. Nevypadalo by to asi dobře,“ soudí šéf společnosti EFKO-karton Miroslav Kotík.

Upozorňuje také na náklady takové výroby. „Když sáhnu po figurce igráčka, tak počítejte se mnou. Je to deset dílů. A na ně osm vstřikolisových forem, přičemž každá stojí mezi 200 až 300 tisíci korun,“ uvedl Kotík.

Podle něj se figurky k filmům zpravidla dělají v Číně. Většinou nejsou nijak pohyblivé. Jde o odlitky, ručně dobarvované. „Když to má být kvalitní, bylo spočítané, že by ta figurka i z Číny stála minimálně 150 až 180 korun,“ nastínil jednatel novoveselské firmy. Plyšáky k novému filmu o Hurvínkovi dělá Moravská ústředna Brno.