Vodu v Kobylí Hlavě spustí až kolaudace. Zatím musí lidé k cisternám

„Věřím, že přespříští týden už v Kobylí Hlavě všem voda poteče,“ oznámil Vlastimil Marušák, starosta Golčova Jeníkova, pod který obec spadá.

„Za sebou nyní máme prohlídku místa od hasičů, v pondělí tady byli z odboru dopravy a samotnou kolaudaci bude mít na starost odbor životního prostředí. Všichni se snaží maximálně vyhovět. Normálně totiž trvá všechno daleko déle,“ dodal.

Velké potíže s vodou nastaly v Kobylí Hlavě před necelým rokem. Loňské extrémně horké léto tam doslova vysušilo všechny studny.

„Skoro veškerou vodu z našeho vlastního vrtu jsme vytáhli už někdy v září. Zbytek přitom páchl po zkažených vejcích. Dovedete si asi představit, jaké to je, když stojíte ve sprše a najednou tohle cítíte,“ zavzpomínala na nepříjemné chvíle jedna z místních obyvatelek Marcela Fischerová.

Lidé v Kobylí Hlavě se museli naučit šetřit doslova s každou kapkou vody, pro kterou dojížděli do města, případně si ji chodili nabrat s kanystrem či barelem k pojízdné cisterně.

„Na jaře bylo vody o trochu víc, takže jsme tam sice dál vozili cisternu s pitnou vodou, nicméně studny se aspoň naplnily tak, aby se mohli lidé umýt či spláchnout záchod. Jenže teď už je to zase ve stavu, že není ani na to spláchnutí,“ prozradil Marušák.

Bez kolaudace totiž lidem zatím přípojky nejsou nic platné. „Nezkolaudovaný vodovod nelze pustit, takže zatím tam pořád ještě je cisterna,“ přiznal starosta Golčova Jeníkova.

„Každopádně vzhledem tomu, co se tam v uplynulých měsících dělo, máme nyní v Kobylí Hlavě sto procent připojených chalup. A to je unikát, protože většinou, když jde o vodu, která se musí platit, tak se připojí zhruba polovina. Ta druhá vyčkává,“ doplnil.

Za trable může nedostatek sněhu

Zatímco do vyřešení problému v Kobylí Hlavě zbývají poslední dny, v dalších vesnicích u Golčova Jeníkova naopak začínají pociťovat ty samé trable. V pondělí museli například hasiči vyrazit do Vrtěšic, aby zde doplnili místní studnu. A od středy budou podle Marušáka také tady lidé chodit k cisterně.

„Vodu jsme tam doplňovali už v minulém roce, ale letos poprvé začali lidé volat, že ráno otočili kohoutkem a zjistili, že studna je prázdná,“ prozradil starosta Golčova Jeníkova. „A to teď čekám, kdy začnou volat i ze Sirákovic,“ povzdechl si.

Podle něj může za nedostatek vody jednak loňské extrémní vedro, ale také mírná zima. „Byl velký nedostatek sněhu. Na jaře sice pršelo, ale voda odtekla příliš rychle. Nedokázala se prosáknout do spodní vody, takže její hladina se navýšila jen malinko. Voda tak vydržela jen do června, do půli července a zase začala vysychat,“ vysvětlil příčiny potíží.

„Situace, která byla loni, se tak bude opakovat i letos, akorát o necelý měsíc dřív,“ doplnil s tím, že také ve Vrtěšicích a Sirákovicích se nakonec lidé dočkají výstavby vodovodního řadu. Ovšem určitě ne letos.