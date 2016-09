Neupaluj...odtud, vyzývá Hus obyvatele města. Kampaň budí zájem i rozpaky

Mistr Jan Hus volá: „Neupaluj... odtud.“ Učitel národů Jan Amos Komenský se přidává: „Exil je otrava.“ A pozadu nezůstal ani Pasáček: „Neopouštěj moje stádo...“ Známé novoměstské sochy promlouvají z plakátů v ulicích a na internetu k místním, aby neodcházeli z města, nebo aby si tu naopak přihlásili trvalé bydliště, když už zde pracují a bydlí.



Hesla na novoměstských plakátech budí rozporuplné reakce.

„Že kampaň budí pozornost? To je dobře. Problém s odchody lidí mají všechna větší města na Vysočině, jen v různé míře,“ řekl starosta Michal Šmarda (ČSSD).

Na radnici zatím chodí rozporuplné reakce, přesto je starosta spokojený. „Někteří to berou jako útok na kulturní symboly města a jejich znevažování. Osobně jsem byl v případě dvou plakátů na pochybách. Ale vyvolání kontroverze byl cíl, jak otevřít diskusi,“ podotkl Šmarda.

Vedení města zadalo úkol, jak upozornit na problém úbytku obyvatel, své příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení (NKZ). „Svůj účel kampaň splnila. Lidé si toho všimli a reagovali, teď by se mělo mluvit spíš o tom, co s tím problémem udělat, než o tom, co měla socha říkat,“ říká autor plakátů a propagační pracovník NKZ Kryštof Benoni.

Budeme tě na rukou nosit, říkají vojáci pochovávající druha

Podle Benoniho má každý individuálně nastavené, co je takzvaně přes čáru. Mnoha lidem se prý plakáty naopak líbily.

Podle některých kritiků autor zašel příliš daleko. Nejslavnější socha Jana Štursy Raněný totiž volá „Neopouštěj mě“. A sousoší Pohřeb v Karpatech, které ztvárňuje čtveřici vojáků pochovávajících padlého druha, doprovází heslo „Budeme tě na rukou nosit“.

„Nelíbí se mi to. Parafráze v případě obětí první světové války mi nepřipadá vhodná, je to trapné a hloupé,“ říká zastupitel za ODS, veterinář a galerista Dan Sokolíček.

Debatu na toto téma hodlá otevřít na příštím zastupitelstvu. „I kdyby kampaň byla úspěšná a všichni se o tom bavili, nezmění to uvažování lidí, proč se stěhují nebo zůstávají na určitých místech,“ dodává.

Podle starosty záleží na tom, jakou má člověk míru tolerance a jak optimistický má přístup k životu. „Osobně jsem se přiklonil k tomu, že je to zajímavý způsob, jak připomenout i naše krásné a významné sochy. Nejsme jen město sportovců, ale také významných sochařů. Uznávám ale, že třeba Pohřeb v Karpatech je asi opravdu za hranou,“ reagoval Michal Šmarda.



Debata se přesune k daním, poplatkům, školkám či opravám

Podle něj je však kampaň úspěšná tím, že lidé posílají svoje návrhy. „Celá řada reakcí je taková, že něco vytýká, ale zároveň říká, co raději máme udělat. Některé to rozčílilo, každopádně celou řadu lidí motivovalo, aby napsali svůj názor.“

Debata se tak v další fázi kampaně zřejmě povede o snížení některých poplatků, dani z nemovitosti, přednostních opravách, investicích do školství nebo třeba umístění dětí do školek už od dvou let nebo větším počtu terénních sociálních služeb pro seniory.

Podle údajů z radnice žije v Novém Městě aktuálně 10 120 lidí s trvalým pobytem. Od roku 2009 město přišlo o 600 obyvatel a s tím i o miliony korun přitékajících do městské pokladny. Na jednoho trvale přihlášeného město dostává z přerozdělených daní zhruba 8 500 korun ročně. Když započítalo i příspěvky na žáky či zaměstnance, vyčíslilo ztrátu za sedm let téměř na 30 milionů korun.

Podobnou kampaň má za sebou sousední Žďár nad Sázavou, který se snažil lidi bez trvalého pobytu ve městě loni na konci roku nalákat kampaní Staň se Žďárákem i Ty. Příliš úspěšná ale nebyla (více čtěte zde).