V Jihlavě někdo zapálil dva taxíky. Válka firem to podle majitele není

Oznámení o požáru vozidel obdrželi hasiči dvanáct minut před třetí hodinou. Po jejich příjezdu na místo byly oba vozy v plamenech.



„Na jejich uhašení jsme použili dva vysokotlaké vodní proudy. Zásah byl nutný v dýchacích maskách,“ popsala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Požár, který kdosi založil úmyslně, zcela zničil dva vozy Seat Alhambra taxislužby Kondrát.

Před bazénem shořely dva vozy taxislužby Kondrát. Zaparkovaných jich tu bylo víc, plameny zničily dva největší - šestimístné Seaty Alhambra. „Příčinou požáru bylo úmyslné zapálení,“ potvrdila Musilová.

Případem se už zabývá policie, ještě v noci byl na místě kriminalistický technik.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení. Věc převezmou kriminalisté. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ prozradila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle majitele taxislužby Davida Kondráta někdo nejspíš vozy polil hořlavou kapalinou a zapálil. „Její stopy se našly i na vedle stojícím autě,“ uvedl.

Někdo nastříkal montážní pěnu do výfuků všech jeho aut

Proč a kdo na jeho vozy zaútočil, netuší. Odmítá, že by šlo o válku taxikářů v Jihlavě. „Nevím, že bych někomu ležel v žaludku. S kolegy z branže jsem nikdy žádný výstup neměl, nebavím se s nimi,“ tvrdí.

Na svých webových stránkách se chlubí nízkými cenami a nejlevnějším dovozem na letiště v Praze, Brně nebo Vídni. Nabízí i dopravu drobnějších nákladů. Zároveň tvrdí, že jako jediný v Jihlavě umožňuje platbu kartou přímo v autě.

Během srpna se jeho podnikání už někdo narušit pokusil. „U všech pěti aut někdo nastříkal do výfuku montážní pěnu. Volal jsem k tomu policii, ale protože byla vozidla pojízdná a nevznikla škoda, ani to snad neřešili,“ říká David Kondrát.

Pěnu stačilo promáčknout a koncovku výfuku vyčistit. Protože se to stalo rovněž u bazénu, kde chodí dost lidí a vyskytuje se omladina, bral to jako klukovinu a víc to neřešil.

Hledání pachatele nočního požáru nebude mít policie jednoduché. „Uvítali bychom případná svědectví o pohybu podezřelých osob nebo vozidel v místě, kde k požáru došlo,“ vzkázala Dana Čírtková. Své poznatky mohou lidé sdělovat na tísňovou linku 158.