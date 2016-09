Seniory chtějí v Jihlavě u fotbalového stadionu i v nemocnici

Zhruba 750 metrů vzdušnou čarou. Tak daleko od sebe by mohly v Jihlavě stát dva nové domovy pro seniory. Jeden plánuje v areálu nemocnice zřídit Kraj Vysočina, ten druhý chce jen o kousek dál v rámci nové tribuny fotbalového stadionu vystavět prvoligový klub FC Vysočina.

Pro město, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou lůžek pro seniory, by šlo o výrazný průlom. Je však otázkou, zda oba projekty nakonec dojdou až ke zdárnému konci.

Fotbalisté se totiž nijak netají tím, že by pro svůj záměr rádi získali dotaci právě od kraje.

Dva plány na domov důchodců v Jihlavě V areálu nemocnice

Tento domov je určen pro seniory, kteří vyžadují neustálou zdravotní péči. Má mít 120 lůžek, z toho 80 pro pacienty s demencí. U fotbalového stadionu

Komunitní bydlení pro stále ještě aktivní seniory. K dispozici mají mít 44 lůžek nebo také zimní zahradu. V plánech je zde i deset startovacích bytů pro sociální účely.

„Vždycky se může stát, že nás kraj finančně nepodpoří. Ale myslím, že jsou tam moudří lidé, kteří poznají, že jde o dobrý nápad. Vysočina takové stavby potřebuje. Rozhodně nejsme konkurencí pro krajský domov důchodců,“ uvedl ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis.

„Jde o dva projekty pro rozdílnou klientelu,“ tvrdí také náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Oba projekty skutečně míří na trochu jinou skupinu seniorů.

Zatímco fotbalisté chtějí v tribuně nabídnout ještě aktivním důchodcům komunitní bydlení s pečovatelskou službou, krajské zařízení se má specializovat zejména na ty, kteří už nejsou soběstační.

„Nový domov by v budoucnu mohl disponovat až 120 lůžky, z toho 80 by jich bylo se zvláštním režimem,“ pronesl o záměru v areálu nemocnice Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb.

Lůžka se zvláštním režimem jsou určena pro lidi trpící demencí, převážně se jedná o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těchto míst je v Kraji Vysočina kritický nedostatek. Například Domov ve Ždírci u Jihlavy pečuje o 70 lidí s demencí, zájem však vysoce převyšuje jeho kapacitu. „Momentálně evidujeme 150 žadatelů,“ spočítala Martina Matějková, ředitelka Domova Ždírec.

Navíc Jihlavsko na celé Vysočině vychází nejhůře, i co se týče „běžných“ míst v domovech pro seniory. Zatímco například na Pelhřimovsku připadá pětačtyřicet lůžek na tisíc obyvatel starších 65 let, na Jihlavsku je to podle statistik Kraje Vysočina 21,43 lůžka.

„Proto by nové zařízení v Jihlavě bylo opravdu hodně potřeba,“ argumentuje Matějková.

Stavět se začne nejdříve za dva roky

Právě jí vedený Domov ve Ždírci byl pověřen tím, aby celý projekt v areálu nemocnice zastřešil.

V současné době je vše na samotném začátku. Není připravená projektová dokumentace ani výběrové řízení na jejího dodavatele. Podle ideálního scénáře by během příštích dvou let měly být ukončeny všechny administrativní záležitosti a v roce 2018 se začne stavět. Otevření je plánováno na 1. leden 2020.

„Náklady by se měly pohybovat nad milionem korun na jedno lůžko, celá stavba tak vyjde zhruba na 150 milionů,“ propočítal náměstek hejtmana Novotný.

Kraj Vysočina by rád investici financoval s přispěním evropských fondů a předloží také žádost o dotaci ze státního rozpočtu.

Jediné, co je zatím jisté, je místo, kde by měl domov vyrůst. Vytipována byla volná plocha v areálu jihlavské nemocnice v blízkosti domova s pečovatelskou službou.

„Lokalita je vybrána velmi dobře, protože většina lidí v domově je závislá na lékařské péči,“ pochvaluje si Martina Matějková. Vedení nemocnice záměr podporuje. „Jsme rozhodně pro plánovanou stavbu domova důchodců. Kladně hodnotíme, že jej kraj chce provázat s nemocnicí. Navíc máme ambice v souvislosti s touto stavbou do budoucna dobudovat pavilon geriatrické a následné péče a rehabilitace,“ uvedl ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Kraj Vysočina nyní zřizuje jedenáct domovů pro seniory, které mají 1 014 míst. V regionu je rovněž 274 lůžek se zvláštním režimem.