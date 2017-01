Velká kasina musela v Jihlavě zavřít, v menších se utrácí za kvízy

Herna téměř na každém rohu. Tak to v centru Jihlavy i na největším sídlišti Březinky vypadalo před pár lety. Dnes už je situace jiná. Vyhláška proti hazardu tu zafungovala, byť zatím ne stoprocentně. Na území Jihlavy je ještě jedna herna, která má až do poloviny září povolení od ministerstva financí na provoz výherního automatu. Sídlí vedle pošty v Komenského ulici.



V pátek po poledni tam zkoušelo štěstí několik hráčů. Provozovatel pak ještě přes závěsy ve výloze nakukoval, proč si reportéři MF DNES hernu fotí. Uvnitř snímek pořídit nesměli.

Tímto podnikem vedle pošty ale kupodivu výčet hazardních podniků v krajském městě nekončí. Otevřené herny jsou třeba v Palackého ulici nebo v horním patře nákupního centra na Březinkách. „To jsou kvízomaty,“ říká tamní obsluha.

Jenže i tyto přístroje, které dávají hráči proti finanční sázce poměrně složité otázky, nemají v krajském městě podle protihazardové vyhlášky co dělat.

Reportér MF DNES si zkusil zahrát v herně v Palackého ulici. Nemusel se registrovat ani zakládat hráčský účet, jak nařizuje nový zákon o hazardních hrách. Jen mu obsluha rozměnila padesátikorunu, kterou kvízomat nechtěl vzít. Desetikoruny automat akceptoval. Výhra z toho ale nekápla žádná.



V Jihlavě jsou stále desítky kvízomatů. V rozporu se zákonem

Aktuálně je v Jihlavě podle zjištění strážníků 49 kvízomatů. „Jsou v rozporu se zákonem,“ řekl mluvčí magistrátu Radek Tulis. Zároveň dodal, že radnice nezakazuje herny jako takové. „Mohou v nich být jiná zařízení, například kulečníky, šipky a podobně.“

To by mohla být parketa třeba pro někdejší velké herna-bary, jako je Maxík v lokalitě u Tesly nebo Quantanamo v někdejším hotelu Jihlava na Březinkách. Ty jsou zavřené.

„Dokud se v Jihlavě nezmění vyhláška, tak nic s Quantanamem dělat nemůžeme,“ uvedl obchodní zástupce řetězce heren, barů a restaurací Bonver Aleš Hanák. „Dělat z toho bar nebo restauraci neplánujeme,“ dodal.

Počet výherních hracích přístrojů v největším městě Vysočiny se za poslední roky snížil velmi výrazně. Bývalo tu i k šesti stovkám automatů. Začátkem roku 2015 jejich počet klesl na 400 a dál padal, dnes je automatů povoleno minimum. A těmi nepovolenými se zabývají celníci i státní policie.

Ozývají se hlasy toužící po kasinu pro movitější klientelu

Je tu ale ještě i jiný trend. Radnice se podle informací MF DNES už setkala s požadavkem na změnu nulové tolerance hazardu. K argumentům pro změnu postoje Jihlavy patří to, že by ve městě měl být například pro movitější osoby tento typ zábavy dostupný. A že z toho může mít město finanční profit. Kupříkladu Třebíč a Havlíčkův Brod mají z hazardu do rozpočtu přes 20 milionů korun ročně.

Mluvčí magistrátu Tulis připouští, že téma může být znovu otevřeno. „Pokyn k úpravě vyhlášky, která by provoz kasin umožňovala, ale zatím nevzešel,“ uvedl.

V Třebíči je hazard vyhláškou povolený do konce tohoto roku. Hracích přístrojů ve městě nyní evidují 151. Například herna v Nádražní ulici má asi třicet přístrojů. V pátek po druhé hodině odpoledne tam házeli do přístrojů peníze dva hráči. Více jich prý bývá večer.

„Ale jako na hranicích v Hatích, že by byly obsazené všechny přístroje, to tu není,“ poznamenal pan Karel. Starší muž právě vhazoval další stokorunu do automatu, na němž, jak významně podotkl, jiný hráč v úterý vyhrál 97 tisíc korun.

„Herna je tu třicet let, jen ty stroje se pořád obměňují a vylepšují,“ zmínil ještě Karel. V Třebíči to prý není tak, že by bylo jedno zásadní hráčské „doupě“. Různě se to přelévá, někdy se víc hráčů potká v jednom lokále, podruhé v jiném.

Bez problémů se dá hrát jen kousek za městem

Zatímco Jihlava zakázala automaty na svém území, okolní obce herny tolerují. Příkladem je Rančířov. Očekává, že z poplatků za umístění přístrojů získá ročně do rozpočtu statisícové částky.

„Ta herna tam (v lokalitě U Ráje, u obchvatu města Jihlavy - pozn. red.) není tak dlouho, zatím zde nevidím žádný problém. Nic zásadního jsem tam dosud neřešil,“ pravil starosta Jaroslav Pech.

Obec Čížov je ostražitější. Hazard je nyní povolen do března 2018. „My tyto lhůty máme od té doby, co zde herna je (u hlavní silnice vedoucí od Znojma na Jihlavu - pozn. red.). Vždy to pak projednáváme v zastupitelstvu, kdy zhodnotíme situaci okolo toho a víceméně povolení novou vyhláškou prodloužíme,“ vysvětluje starosta Přemysl Moravec.

Zda bude provoz herně umožněn i po březnu 2018, v současnosti nedokáže říct. „Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Dosud jsme tam nezaregistrovali vůbec žádný problém,“ ujišťuje. Herna přináší do rozpočtu Čížova okolo milionu korun ročně.

Město Humpolec nemá o hazardu vůbec žádnou vyhlášku. „Nulová tolerance automatů, to je trošku populismus. Lidé, kteří hrají, hrát budou. I dříve platilo: chléb a hry. Nejsme jen lovci a sběrači, jsme také hráči,“ uvedl starosta Jiří Kučera.