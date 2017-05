Hlídají policisty. Teď budou sousedy nejluxusnějšího hotelu ve městě

Nově vztyčená socha svaté Anny v centru Jihlavy je předzvěstí další významné proměny areálu staré nemocnice. Podnikatel Josef Pohanka tam chystá první pětihvězdičkový hotel ve městě, který ponese jméno svaté Anny.

V nemocničních dobách tam sídlila urologie. „Teď děláme vyklízecí práce a vyřizujeme stavební povolení. Bude to reprezentační hotel, jaký v Jihlavě ještě není,“ avizuje Pohanka.

Novou sochu svaté Anny nechal umístit do Tolstého ulice na podstavec, který je součástí obnoveného plotu budoucího hotelu. Podnikatel Pohanka je věřící, pravidelně chodí do kostela. Sochy svaté Anny nechal vyrobit dvě. Tu druhou má zatím v sídle své firmy a plánuje ji časem přemístit také do budoucího hotelu.

Sochy jsou kopie z dílny kamenosochaře Marka Zemana. Se zapůjčením originálu k jejich vytvoření souhlasilo sdružení Společná Cidlina z obce Nepolisy.

„Na tom dominantním sloupu v nároží plotu v Tolstého ulici už socha kdysi stávala. Nepodařilo se nám ale zjistit, jaká přesně to byla,“ popisuje architekt Jaroslav Huňáček, který s Pohankou na záměru spolupracuje. K soše ještě plánuje instalovat tabulku s vysvětlením, proč právě ona doplnila prostředí ulice vedle bývalé nemocnice.

Podle Huňáčka dozná změn i oplocená a dosud uzavřená zahrada směrem do Tolstého ulice. Částečně se otevře veřejnosti. Bude průchozí, lidem se tudy zkrátí cesta směrem od zimního stadionu k supermarketu Billa. Na zahradě bude i možnost posezení na lavičce. „Průchod se bude zavírat jen na noc,“ prozradil architekt.

Do nové hotelové haly bude vsazen i základní kámen stavby nemocnice ze srpna roku 1849, který našli uložený v archivu současné nové nemocnice.

Budoucí hotel bude mít přístavbu směrem k sídlu GIBS

Podle Huňáčka nyní běží debaty s památkáři o podobě přeměny na hotel. K bývalé urologii se totiž chystá přístavba směrem do dvora. Tedy přímo před sídlo Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Inspektorům, kteří se zaměřují na trestnou činnost policistů, celníků či členů Vězeňské služby ČR, zatím jejich letité sídlo v bývalé nemocnici vyhovuje. Jsou tam v centru města a přitom na klidném místě. Málokdo o nich ví. Během stavby hotelu i po jeho dokončení tam bude o poznání rušněji.

„Prostory na této adrese jsou v současné době pro plnění úkolů příslušníků a pracovníků inspekce plně vyhovující,“ uvedla Radka Sandorová, mluvčí GIBS.

Pro nový pětihvězdičkový hotel vedle sídla inspektorů se plánuje 200 lůžek. Vznikne tam i konferenční sál s kapacitou 350 osob.

V podzemí bude devadesát míst pro automobily v třípatrové konstrukci. „Zakladače je tam uloží jako do regálů,“ prozradil architekt Huňáček.

Podle něj se ale zatím nedá určit termín dokončení hotelu. Bude záležet mimo jiné na dohodě s památkáři.

Soudí tam, kde se před desítkami let narodil

Pozemky v areálu staré nemocnice jsou atraktivní. V budově bývalé chirurgie a porodnice dnes sídlí okresní soud, jehož předsedou je Vladimír Sova. Ten má ke stavbě, v níž nyní pracuje, speciální vztah.

„Narodil jsem se tady v posledním patře, kde byla porodnice. Možná to bude jednou na bronzové desce vedle hlavního vchodu,“ zažertoval. V místě, kde má nyní kancelář, bývala lůžková část chirurgie. „Aspoň to tvrdila jedna naše bývalá pracovnice, která tu byla jako pacientka hospitalizována,“ podotkl předseda. Na místě kanceláří jeho kolegů o patro výš byla právě zmíněná porodnice.

Jako realistický pragmatik považuje Sova tu část přeměny někdejší nemocnice, která nyní patří soudu, za velmi dobrou. „Vím, že původně existovaly dva základní záměry a zvítězil ten, který areál rozdrobil na dílčí, někdy i nesourodé, organizační celky. A jen budoucnost, až všechny stavební úpravy dostanou konečnou podobu, ukáže, zda to bylo dobré rozhodnutí,“ doplnil Vladimír Sova.

Poslední operace a pak konec

Podle architekta Huňáčka nastavila přestavba chirurgie pro potřeby soudu budoucí způsob řešení areálu staré nemocnice. „Tu část areálu, co má vysoká škola, teď projektují znovu,“ připomněl Huňáček. Už dlouho se mluví o výstavbě vysokoškolského kampusu v areálu bývalé nemocnice.

Podle mínění Huňáčka, který kdysi zažil tuto nemocnici také jako dětský pacient, by měl být areál i v budoucnu průchozí. A obnovu by si zasloužil rovněž park směrem k autobusovému nádraží, který kdysi využívali pacienti a jejich návštěvy.

Zlomový okamžik pro starou nemocnici byl květen před čtrnácti lety. Poslední operace na chirurgickém oddělení ve starém areálu začala tehdy 23. května v sedm hodin ráno.

O čtvrt hodiny později už chirurgové pracovali se skalpely pouze v budově nové nemocnice ve Vrchlického ulici.

Stěhování lékařů i pacientů se završovalo. „Tím vyvrcholila dlouholetá vize o spojení obou nemocnic do jednoho útvaru,“ řekl tehdy ředitel nemocnice Jaroslav Černý. Skončilo tak dlouhé pendlování mezi starým a novým areálem.