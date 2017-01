V devítimístné dodávce jelo po D1 třiadvacet Rumunů, sedačky chyběly

V muzeu rekordů už viděli víc Na Vysočině, v Pelhřimově, sídlí i muzeum rekordů, a tam už viděli i víc lidmi „napěchovanou dodávku. Česká databanka rekordů eviduje v podobném voze nejvíce 76 lidí. Před pěti lety se v Mělníku vměstnali do Peugeotu Boxer. Vozidlo ale nebylo v úpravě pro přepravu cestujících a pasažéři nemuseli urazit trasu stovky kilometrů dlouhou. Proto naskládat třiadvacet cestujících do devítimístného automobilu, který jede po dálnici, považuje za výjimečné i Miroslav Marek z agentury Dobrý den evidující veškerá česká nej. „Je to pozoruhodný počet a určitě bych v tom autě nechtěl jet,“ pravil s úsměvem. „V okamžik rekordu byly dveře zavřené po dobu požadovaných deseti vteřin,“ přiblížil pokus se 76 lidmi na palubě Marek.