Kamery v noci nevidí, Havlíčkův Brod proto nakoupí novější

„Je to elektronika, která pochází z roku 2001. Dnešní digitální doba už je co do kvality obrazu a přenosu signálu někde jinde,“ vysvětlil havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Podle ředitele městské policie Jana Pavlíka se nedostatky prvních pořízených kamer projevují zejména v noci a za snížené viditelnosti.

Letitému systému uškodila rekonstrukce Havlíčkova náměstí. To se sice po odstranění zeleného parčíku více otevřelo a umožnilo větší přehled, ale potíže způsobilo nové veřejné osvětlení. „Původní náměstí ještě před přeměnou bylo v noci více osvětlené. Dnešní osvětlení je decentnější a starší kamery s ním mají problém,“ podotkl Pavlík.

Během letních měsíců by postupně mělo být vyměněno pět kamerových bodů. Všechny patří k těm původním v centru města, s nimiž systém v Brodě na počátku tisíciletí začínal. Nové kamery tak dodavatel nainstaluje například na náměstí nebo nad kruhový objezd u svaté Kateřiny.

Výměna pěti kamerových bodů by měla stát 564 tisíc korun. V ceně však není propojení optickým kabelem, který digitální kamery potřebují a který k dosavadním analogovým dotažen nebyl.

Strach lidem nahánějí zahraniční dělníci i parta dětí

Havlíčkobrodský kamerový systém se skládá z patnácti kamerových bodů. Městská policie, na jejíž centrálu je signál doveden a kde na monitorech může dispečer dění ve městě sledovat, má i dvě kamery mobilní. Ty může umístit kamkoliv, kam je v danou chvíli potřeba. Záznamy ze všech kamer se archivují, zůstávají uložené sedm dní, pak jsou přepsány novými daty.

Ještě do konce letošního roku jedna zcela nová kamera do systému přibude. Bude ve spodní části Masarykovy ulice. Kamera by měla mít pod dohledem nábřeží Sázavy, okolí supermarketu Billa, dvě dětská hřiště a část fotbalového areálu.

„Je to místo, kam dochází za volnočasovými aktivitami spousta dětí, pohybuje se zde mnoho lidí, maminky tudy chodí s kočárky,“ obhajuje umístění šestnácté kamery Jan Pavlík.

Havlíčkobrodská radnice jejím umístěním reaguje na obavy některých obyvatel, jež se projevily na sklonku loňského léta.

„Večer už raději nechodím se psem na vycházky. Vím o rodičích, kteří nepouštějí ven dospívající děti. A když, tak je sami doprovázejí. Nepříjemný pocit mají lidé hlavně podél řeky Sázavy,“ prohlásila při veřejném jednání zastupitelka Eva Vyoralová.

Obavy lidé měli z agresivních zahraničních agenturních pracovníků. Na nábřeží a u fotbalového areálu pak policie zaznamenala a vyšetřovala i činnost party několika dětí, které okrádaly své vrstevníky o peníze i mobily.

Podle starosty Tecla bude modernizace kamerového systému pokračovat, byť v trochu pomalejším tempu, i v dalších letech. „Se zřízením dalších nových kamerových bodů ale v tuto chvíli už nepočítáme,“ dodal.