Přibyslav brojí proti novele zákona o nočním klidu. Je to paskvil, tvrdí

11:35 , aktualizováno 11:35

Mohly by to být v Přibyslavi hodně rušné tři noci. Víkend od 17. do 19. března totiž tamní radnice vybrala mezi výjimky, kdy bude dovoleno rušit noční klid. Oficiální zdůvodnění zní: Oslava jmenin.