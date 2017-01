V Boschi už zaměstnanci objeli zeměkouli na kole a společně vaří

Před okružní křižovatkou v Pávovské ulici, kousek od vašeho závodu, řídí dopravu ve špičce semafory. Pomohlo to zdejší dopravní situaci vyřešit? Jsou kolony kratší?

Situace se zlepšila. Byť tu nepanuje úplně jednoznačné nadšení, když se třeba zeptáte odborářů nebo některých dojíždějících zaměstnanců. Ale pohnulo se to a s řešením v podobě semaforů jsme jako vedení firmy Bosch Diesel spokojení.

V úvahu připadaly i jiné možnosti než semafory...

Při jednáních se zástupci města jsme našli kompromis. Rozumíme tomu, že tu není jiná možnost. Nelze rozšířit most přes přivaděč, pozemky nepatří státu. A kvůli hlukovým poměrům není možné používat starý sjezd z přivaděče v Pávově.

Ralph Carle Třiapadesátiletý manažer je obchodním ředitelem strojírenské firmy Bosch Diesel v Jihlavě. Do této pozice nastoupil 1. května 2015. Dříve působil v rámci koncernu Bosch v Brazílii, Turecku, Španělsku a také doma v Německu. V brazilské Curitibě pracoval jako obchodní ředitel v letech 2011 až 2015. Volný čas rád tráví se svou rodinou. Mezi jeho hobby patří vaření a procházky se psem.

Kolony hlavně po druhé hodině odpoledne tedy nezmizely.

Ano, musí se čekat, když odjíždíte ze směn. Ale už to netrvá tak dlouho, ty čekací časy jsou snesitelné, tolerovatelné. To samé můžete zažít i v jiných městech, v některých je situace výrazně horší.

Jihlava připravuje výstavbu nové cyklostezky k průmyslové zóně v Pávovské ulici a dále k Pávovu, který býval a chce být výletní či odpočinkovou lokalitou Jihlavanů. Mluví s vámi politici o tomto projektu? A máte o něj zájem?

Ten nápad se mně osobně líbí. Mluvíme o něm nejen s městem, ale i interně v rámci firmy. Máme tu již skupinu asi 150 zaměstnanců, kteří za příznivého počasí dojíždí do práce na kole, a chceme ji rozšiřovat. Tito zaměstnanci se již čtvrtým rokem zapojují do akce Do práce na kole.

A jak v této akci dopadli?

Letos vytvořili za Bosch Diesel 43 jezdeckých týmů, které celkově najezdily 36 261 kilometrů. To je pro srovnání skoro tolik, jako kdyby objeli zeměkouli po rovníku. Dlouhodobé aktivní zapojení našich zaměstnanců přispělo k tomu, že naše firma byla vyhlášena jak nejlepším cyklozaměstnavatelem Jihlavy, tak i nejlepším cyklozaměstnavatelem České republiky. I proto o cyklostezku stojíme. A navíc chceme do povědomí zaměstnanců více dostávat i možnost jezdit sem na elektrokole. Nejen proto, že jízdou na kole uděláte něco pro své zdraví a pro životní prostředí, ale i proto, že Bosch pro bicykly s pomocným elektromotorem vyrábí pohon a ovládací zařízení. Je možné, že tato kola věnujeme do zaměstnanecké soutěže kreativního myšlení jako cenu.

Kolik zaměstnanců pracuje nyní v Boschi v Jihlavě?

Okolo 4 300 a tento počet pomalu poroste. Bude to i díky novým produktům – injektoru pro vstřikování paliva do válce motoru (CRI) a zpětnému vedení paliva (Fuel Return Line – FRL).

Kolik pracovních míst v souvislosti s novými produkty vznikne?

Výroba CRI v závodě v Humpolecké ulici zaměstná přibližně 50 lidí. Investovali jsme do ní přes 22 milionů korun. Start výroby druhého nového produktu Fuel Return Line je naplánován teď na leden. Předpokládáme, že do poloviny roku 2018 naváže tato produkce asi 250 pracovních pozic. V tomto případě se investiční náklady pohybují okolo 12 milionů korun.

V Jihlavě vyrábíte převážně čerpadla a další díly pro dieselové automobily. Jak se vyvíjí trh s těmito vozy?

Počet přihlášených dieselových osobních i užitkových vozidel celosvětově roste. V Evropě je aktuálně stabilní trh. Pokud jde o Čínu, tam došlo k zotavení a nárůstu prodejů, což má co do činění s tamní legislativou. Slabší je situace v Americe, především v její jižní části.

Dlouhodobě se Bosch v Jihlavě snaží, aby měl v osazenstvu více žen. Jak se to personálnímu oddělení daří?

Děláme pro to hodně věcí, o některé se už pokoušíme delší čas. V Česku je takový obrázek, že i mnohé ženy samy říkají: „No jo, my se staráme o děti a o domácnost, na kariéru není čas.“ Ale máme jich několik v tak zvaném „talent poolu“, skupině talentů. Ženy ve vedení jsou pro firmy přínosem.

Jaké akce pro ženy nebo dívky děláte?

Například pořádáme „Girl‘s Day“, kdy oslovujeme děvčata, aby neměla strach z techniky a věnovala se profesně zaměstnání v technických oborech. Nebo chodíme do škol, kde dívky cíleně oslovujeme. Jinak zaměstnankyně v naší firmě například využívají společnou platformu „Ženy pro ženy“, kde se je pokoušíme k firmě více „připoutat“. Zvyšovali jsme rozpočet pro tuto platformu a jsme připraveni dávat v budoucnu i víc.

Co dělají například Ženy pro ženy?

Výlety, ale třeba i řadu přednášek. Také například společně vyrábějí keramiku, organizují společné vaření nebo dělají vazbu květin. Přispívá to k tomu, že se ženy ve firmě cítí jako doma. To je velmi důležité a my v tomto směru jako závod postupujeme kupředu.

Kolik žen ve firmě nyní je?

Devatenáct procent žen ku jednaosmdesáti procentům mužů.

Podobné je to v průmyslu obecně, možná ještě slabší...

Ono je to stejné i v jiných zemích. Třeba v Brazílii, kde jsem působil předtím, než jsem přišel do Jihlavy. Ženy raději chodí pracovat například do bank a pojišťoven než do průmyslových firem, ale jsme hrdí na to, že již máme ženy mezi vedoucími oddělení či týmů.

Ženy ve vaší firmě přivítají, že Bosch bude mít 75 míst v nové školce, kterou společně s městem chystáte v lokalitě Na Dolech.

S touto školkou uděláme velký krok v oblasti péče o děti. Nabídneme spojení přání po kariéře i přání mít děti a to považuji za velmi důležité. Možná si řeknete, že to se školkou trvalo dlouho, že bude až v roce 2018. Ale důležité je, že přijde, že jsme to dokázali.

Máte za současné situace na trhu práce obtíže sehnat dobře kvalifikované zaměstnance...

Ano, se získáváním dobře kvalifikovaných zaměstnanců do firmy máme těžkosti, ale ty mají i jiné podniky včetně největších v této republice – bez ohledu na to, abych je jmenoval. Pozice, na které jsme dříve sehnali vhodného kandidáta řádově za čtyři týdny, se teď daří obsadit za šest až osm týdnů, pokud tedy nechceme dělat velké ústupky v kvalifikaci zaměstnanců.

Česko patřilo vždy mezi top průmyslové země. Ale mladí mají možná obavy z práce ve fabrice.

To ne. Těch mladých je ale s ohledem na demografickou situaci v České republice málo. Hodně šedesátiletých pracujících odchází do důchodu a „dole“ přichází místo nich příliš málo mladých. Tento vývoj ovlivňuje i investiční strategii firem. Více automatizace, to by mohlo být řešení současného trendu. Ale o perspektivu v Jihlavě a České republice nemám ve střednědobém časovém horizontu obavy, vidět dál, to už je těžké. Není tu ale žádný důvod být pesimistický.

Četl jsem zprávu o nové technologii z koncernu Bosch, kdy benzinový motor využívá vodu. Je tato novinka také u dieselových motorů, pro něž vyrábíte díly?

To se teď ptáte obchodníka na technické aspekty. (usmívá se) Vstřikování vody nasazujeme u benzinových motorů, abychom zlepšili teplotní poměry. Pak potřebujete méně paliva.

Dá se v krátkosti vysvětlit, jak tento systém funguje?

Zejména při vysokých otáčkách motoru se část benzinu namísto pohonu využívá na chlazení. Bosch se svou novou technologií vstřikování vody dokazuje, že se něco takového může brzy stát minulostí. Především při rychlé akceleraci nebo při jízdě po dálnici umožňuje vstřikování přidané vody snížení spotřeby pohonných hmot až o 13 procent. Úspora paliva nabízená prostřednictvím této technologie se dostává do popředí především u tří- a čtyřválcových motorů se zmenšeným objemem – jinými slovy: přesně u těch typů motoru, které se nacházejí pod kapotou jakéhokoli průměrného vozidla střední třídy. Nová technologie pro auta navíc představuje i větší výkon.

Jaké auto třeba bude tuto technologii mít?

Prvním vyráběným vozem s tímto inovativním a průkopnickým systémem vstřikování vody je BMW M4 GTS.

Novým trendem je i „internet věcí“, tak zvaný Průmysl 4.0. Funguje to tak jako na grafice, kterou jsem si tady v Boschi prohlédl: že žena z Jihlavy ovládá počítač v německém závodě ve Feuerbachu?

Není to až tak o ovládání počítače, mluvíme o propojené výrobě. Pokoušíme se o další pokrok, chceme se dále učit. Také nechceme dělat chyby, které udělali někde jinde. A rovněž chceme dostat k jiným ty pozitivní věci, které tady v Jihlavě zavedeme. Je velmi důležité vědět, jak stroj funguje. V minulosti se například vřeteno měnilo, až když bylo vadné.

A dnes?

Podle teploty a hlučnosti poznáme, že se blíží konec životnosti tohoto dílu. A přistupujeme aktivně k jeho výměně. Tím redukujeme stavy výpadku výroby, snižujeme náklady a zlepšujeme dál kvalitu. Situaci poznáme on-line nejen v tomto závodě, ale můžeme se podívat i do jiných výrobních hal, jak toto téma vypadá tam. Jako Evropané můžeme a měli bychom mít s Průmyslem 4.0 konkurenční výhody. Bosch je v tomto případě hodně vpředu, dělá hardware i příslušné senzory. A není to jen o Německu. Je to důležité i pro Jihlavu, kde máme potřebné know-how a lidi, kteří se tím zabývají, včetně techniků. Hodně jsme v této oblasti investovali - ať už do lidského kapitálu, tak i do informačních technologií.