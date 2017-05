Brod vyhlíží další potíže v dopravě, zavře se nejstarší kruhový objezd

Problémy začnou hned na počátku června ve spodní části Nádražní ulice. Zprvu bude v úseku mezi kruhovým objezdem a poliklinikou zcela uzavřena. Později se přidá omezení na kruhovém objezdu. Ten pak bude v první polovině července uzavřen celý.



Přesný termín zatím nebyl schválen, nicméně návrh hovoří o tom, že v době od 1. do 30. června se uzavře Nádražní ulice. V týdnu od 25. června by se k tomu měla přidat i polovina kruhového objezdu. Ten se změní v klasickou tříramennou křižovatku.

Hned po dokončení prací na vodovodním řadu nechá Kraj Vysočina opravit vozovku na celé okružní křižovatce. Přibližně na deset dní tak bude klíčové místo brodské dopravy zcela uzavřeno.

„Přemýšleli jsme nad variantou opravovat kruhový objezd po třetinách a nechat vždy část průjezdnou. To by ale znamenalo omezení na měsíc. Proto zvítězila varianta uzavírky celého objezdu, která by měla trvat zhruba deset dnů. Chtěli bychom k tomu využít zejména první červencový týden se svátky, kdy je provoz slabší,“ uvedl vedoucí brodského odboru dopravy Martin Stehno.

„Objezd si takovou opravu rozhodně zaslouží,“ dodal.

Objížďka zprvu povede souběžnou Bezručovou ulicí

Vozovka je na nejstarším vysočinském „kruháku“ ve velmi špatném stavu. Velkým dírám se řidiči musí od zimy vyhýbat hlavně na nájezdu od světelné křižovatky, u výjezdů do Jihlavské a Nádražní ulice je pak povrch hodně zvlněný.

Oprava okružní křižovatky je akcí Kraje Vysočina, jemuž patří. Provádět ji bude krajská správa a údržba silnic.

Už od počátku června se řidiči budou muset přizpůsobit řadě změn v dopravě. Dotknou se zejména obyvatel bydlících poblíž železničního nádraží a ve čtvrtích Škvárovna a Vysočany, motoristů přijíždějících do města od Termesiv a Bartoušova, ale i lidí jezdících na nákupy do Kauflandu.

Uzavřenou Nádražní ulici budou muset objíždět souběžnou ulicí Bezručova, kde bude po dobu objížďky zakázáno zastavení.

Kruhový objezd se změní na klasickou křižovatku

V posledním červnovém týdnu při uzavírce části kruhového objezdu podél kostela svaté Kateřiny se část „kruháku“ před prodejnou koupelen Sapho stane klasickou tříramennou křižovatkou. V té době bude také zakázán průjezd vozidel přes kamenný most od centra města. Objížďka povede Masarykovou ulicí.

Při červencovém kompletním uzavření kruhového objezdu se bude do a z centra jezdit přes Černý most ulicemi Havířská, Nad Tratí, Jihlavská a Strážná. „Jiná trasa ani neexistuje,“ podotkl Stehno.

„Pevně věřím, že žádný dopravní kolaps nenastane. Osobně se domnívám, že by to nemusel být až tak výrazný zásah do provozu, jako byl v případě jiných uzavírek v minulosti,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

S úsměvem podotkl, že komplikovanými uzavírkami důležitých ulic a křižovatek jsou řidiči v Brodě zoceleni z minulých let. Měsíc nepohodlí by je neměl vyvést z míry.

Most na Plovárenské se autům neotevře, nevyplatí se to

Jenže odjezd řidičům z lokality u nádraží tentokrát radnice neulehčí otevřením mostu přes Sázavu v Plovárenské ulici. Ten bude i v době oprav určen výhradně pro chodce.

„Museli bychom tam pro ně instalovat provizorní panelový chodník a zábradlí, aby byl provoz bezpečný. Na deset dní to nemá cenu, nevyplatí se to,“ vysvětlil Martin Stehno.

Omezení, uzavírky a objížďky budou platit pro všechna vozidla. Dotknou se tak i autobusů městské hromadné dopravy a linkových spojů, mohou nabírat mnohaminutová zpoždění. Komplikované bude zejména provizorní vedení linek MHD mezi autobusovým terminálem a centrem města. Detaily o jeho změnách dosud nejsou známé.

V Brodě se letos na jaře uzavírky, jako je už obvyklé, opět nahromadily. Ředitelství silnic a dálnic nechává opravit Humpoleckou ulici, omezení v ní mají trvat do poloviny prázdnin. Uzavřena je i navazující Švermova ulice. Až do konce září bude uzavřena i ulice Prokopa Holého vedoucí na Žižkov.