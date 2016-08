Na školu nastříkali upravenou fotku z NASA, dílo povolili památkáři

„Pozvali jsme kvůli tomu do Havlíčkova Brodu ty nejlepší streetartové umělce z celé České republiky,“ řekla Aneta Jarošová, jedna z hlavních organizátorek Urban art festivalu.

K nepoznání se pod nánosy barevných sprejů proměnila šedivá nevzhledná zeď v Chotěbořské ulici. Devět streetartových umělců ji ozdobilo svými výtvory. Určující téma bylo čas.

Jedním z tvůrců byl i třicetiletý Nikola, který je znám pod uměleckým jménem Khoma. „Inspiraci pro tuto dvanáct metrů dlouhou malbu jsem čerpal částečně z egyptské mytologie. Uprostřed je motiv ciferníku, který je zároveň i bránou. Celé to má symbolizovat zrod lidstva,“ vysvětlil rodák z Havířova.

S největší plochou 13x6 metrů se museli o víkendu popasovat umělci ze skupiny Leviathan Crew, kteří měli za úkol vyzdobit stěny na budově gymnázia. „Tento projekt je odlišný od toho, co probíhá na Chotěbořské ulici. Je více konkrétní, má příběh, složité přípravy a podporuje jej více organizací,“ uvedl člen skupiny Kryštof Kotík.

Týdny příprav a obhajoba před památkáři

Vzhledem k tomu, že je budova v památkové zóně a patří kraji, byli umělci do poslední chvíle napnutí, zda vůbec dostanou souhlas k její přeměně. „Návrh jsme připravovali pět týdnů, obhajoby návrhu trvaly 3 týdny a čtrnáct dní před začátkem malování přišlo definitivní potvrzení, že můžeme začít,“ popsal Kotlík.

Malbu nazvali Závrať. „Její popředí vychází z dobové fotografie NASA. A to z doby, kdy se testovaly nové rakety pro meziplanetární lety. Ale místo toho, aby tam byl zachycen původní průzor aerodynamického tunelu, který snímá mladý výzkumník, tak jsme tento průzor vyměnili za pohled na havlíčkobrodské náměstí, které je v perspektivě otočené tak, aby vyvolávalo závrať,“ vysvětlil Kotlík.

Jejich cílem je, aby divák měl hned na první pohled pocit, že něco na malbě nedává smysl. K malbě vznikl i doprovodný text na téma, jaké ohromné dobrodružství muselo lidstvo prožilo, aby se dokázalo vymanit z gravitačního pole a mohlo objevovat vesmír.

Oplétání stromů a plotů

Součástí festivalu jsou také prostorové instalace a workshopy v parku Budoucnost. Zájemci si mohou do nedělního podvečera vyzkoušet například oplétání stromů.

„Pokud máš hbité prsty, nebojíš se jehlic a máš ráda šílené vzory, jsi na správném místě,“ lákají k netradiční akci dámy z havlíčkobrodského pletařského spolku Motanice.

Kmeny a větve stromů dostaly kabátek a rukávy z originálních výrobků z vlny. „Část je pletená nejenom jehlicemi, ale i na rukou,” přiznala jedna z autorek Monika Hermannová. Popustit uzdu fantazii mohou příchozí i u drátěného plotu, na němž si lze vytvořit z vlny vlastní vzor.

Zručnost a trpělivost zase prověří japonské umění kendama. „Je to tradiční japonská hračka. Tělo kendama se skládá ze třech různě velkých kalíšků, trnu a kuličky s otvorem. Hra spočívá v tom, že musíte vytvořit co nejvíce triků a celé to zakončit napíchnutím kuličky na trn,“ řekl Vít Ďurďa, který se této hře věnuje téměř čtyři roky.