Úřady hledají do školky nezapsané předškoláky. Rodičům hrozí pokuty

Povinné předškolní vzdělávání Od 1. září 2017 začíná platit povinné předškolní vzdělávání. Je povinné pro dítě, které do začátku školního roku (konec srpna) dovrší věk pěti let.

Rodiče mají na výběr: - denní docházka minimálně 4 hodiny denně pět dní v týdnu - individuální vzdělávání dítěte bez docházky do MŠ, rodič ale musí dítě přivést do školky na „přezkoušení“ - vzdělávání v přípravné třídě ZŠ v případě povoleného odkladu povinné školní docházky a ve třídě přípravného stupně speciální ZŠ - vzdělávání v zahraniční škole na území ČR. Zdroj: ministerstvo školství ČR