Bazén na Skalce je dnes nevábnou louží. Prokouknout má celá lokalita

Jedním z těch, kteří pamatují pětadvacetimetrový venkovní bazén na Skalce, je i Otakar Krupička. Už několik let pozoruje, jak z někdejší vodní plochy o rozloze téměř 400 metrů čtverečních zůstala pouze zarostlá mokřina.



„Vyhledávané koupaliště je dnes nevábnou louží, nad jejímž stavem se pozastavují nejen jihlavští občané, ale stává se známým i za hranicemi města,“ tvrdí Krupička, který už zhruba rok usiluje o to, aby se nádrž podařilo udržet, vyčistit a dát jí celkově kultivovanější vzhled.

„Hygienickým normám by rybníček jako koupaliště již zřejmě nevyhověl, nicméně vodní plochy do přírody a parků nepochybně patří a v oblasti kolem Koželužského potoka již bylo zrušeno tolik rybníků, že nechat zaniknout i tento poslední by bylo neodpustitelné. V této klidové zóně má nezastupitelnou úlohu,“ myslí si Krupička.

Magistrát s úpravami počítá. Přednost ale dostane doprava

Se svou aktivitou nakonec možná uspěje. Jihlavský magistrát totiž plánuje, že během následujících čtyř let celou oblast Skalky kompletně zrevitalizuje.

A dojít má i na zmíněné jezírko. „Chceme ho upravit a vyčistit. Vodní prvek zde chceme zachovat,“ potvrdil náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města Vratislav Výborný.

Nicméně jezírko není momentálně pro magistrát na Skalce prioritou číslo jedna. Tou je vyřešení dopravy v okolních ulicích, zejména v Telečské, Seifertově a U Hřbitova. Dlouhá léta mají kostkový povrch. V příštím roce by se měl konečně vyměnit za asfaltový, který není při projíždění aut tak hlučný.

„Telečská ulice je silnice třetí třídy a patří Kraji Vysočina. Dlouho jsme s ním nenacházeli společnou řeč ohledně úpravy vozovky. Teď jsme dospěli k řešení, tak se to snad konečně povede,“ pronesl primátor Rudolf Chloupek.

„Až budeme mít smlouvu o smlouvě budoucí, že si silnici převezme do svého majetku město, jsme připraveni ji zrekonstruovat, ať ji předáme v dobrém stavu,“ potvrdil cestu k dohodě Libor Joukl, krajský náměstek zodpovědný za dopravu.

Při úpravě Telečské ulice musí město vyřešit rovněž její nové napojení do Seifertovy ulice. Vybírá ze dvou variant - jedna je výrazně dražší kvůli kompletní přestavbě mostu. Druhá zase naráží na nevyjasněné majetkové vztahy.

„Ani u jedné necítím, že by měla většinovou podporu ve vedení města,“ přiznal váhání radních Výborný.

Potok zůstane zakopán pod zemí

I to je jeden z důvodů, proč se magistrát rozhodl, že předtím, než své vize začne naplňovat, zveřejní je na oficiálních webových stránkách, aby se k nim mohla vyjádřit veřejnost. S občany se chce vedení města setkat letos na podzim a najít shodu na konečné variantě.

„Jsme si vědomi, že problematických otázek je tam celá řada. Očekáváme, že beseda některé věci zkoriguje,“ přiznal Výborný.

Dlouhodobým bodem sporů byl na Skalce Koželužský potok - konkrétně jeho odtrubnění, které radnice dlouhodobě prosazovala. Nyní na něj však podle náměstka netlačí a při revitalizačních pracích s ním nepočítá. „Odpor lidí proti odtrubnění chápu,“ přiznal Výborný.

Naopak se plánuje uzavření chátrajícího volejbalového hřiště, místo nějž budou stroje na posilování. Zanedbaný plácek na fotbal dostane nový povrch a v přilehlých ulicích vzniknou nová parkovací místa či chodníky.

„Nebude to ale tak, že se to celé najednou rozryje, ale půjdeme po jednotlivých etapách,“ doplnil Výborný. Rozpočet ještě nebyl pevně stanoven, ale v minulosti se mluvilo o částce kolem 140 milionů korun.