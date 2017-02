Křižovatka roky dělá vrásky řidičům. Ani letos její úprava není jistá

„V březnu budeme mít stavební povolení. Budeme Kraj Vysočina, na jehož silnicích křižovatka leží, žádat, aby do zimy byla přestavba hotová. Dohodli jsme se tak s bývalým vedením kraje,“ vzkázal ledečský starosta Zdeněk Tůma.



Jenže kraj má momentálně v Ledči jiné priority. „Tuto investiční akci nemáme v letošním rozpočtu, letošek je věnován přípravám. Pokud jde o letošní investice kraje v Ledči, pak máme v plánu modernizaci komunikace pod dokončeným viaduktem,“ odvětila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Křižovatka v centru města začíná být ledečským evergreenem. Mluví se o ní už několik let.

Předloni radnice do její budoucí podoby zapojila veřejnost, aby si z návrhů vybrala, jak má nezvyklé křížení čtyř ulic vypadat.

Je to jedna velká křižovatka nebo dvě těsně vedle sebe?

Na výběr byly tři kruhové objezdy nebo jedno klasické čtyřramenné křížení s odbočovacími pruhy. A právě to získalo nejvíce hlasů. Podporovalo ho i vedení města.

Jenže o účast na akci se přihlásili i správci sítí a projekt se musel předělávat. „V tuto chvíli stále není hotová kompletní projektová dokumentace,“ potvrdila krajská mluvčí.

Současná křižovatka dělá problémy řadě řidičů. Nevědí, jak se na křížení, na němž se hlavní silnice klikatí, mají chovat. Jde o jednu velkou křižovatku, nebo dvě malé u sebe?

Po úpravě by měl v rameni od náměstí vzniknout malý ostrůvek, který by vpravo vedl vozy na Tyršovo nábřeží a vlevo do ulice Hrnčíře nebo zpět na náměstí. „Počítáme s vyznačením odbočovacích pruhů, úpravou parkovacích míst v blízkosti křižovatky a širším chodníkem,“ přiblížil Tůma. Odhadované náklady by neměly přesáhnout devět milionů korun.