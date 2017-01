Prostředkem upraveného brodského náměstí by se měl klikatit potůček

Smetanovo náměstí už se v posledních letech drobně upravovalo dvakrát. Nejprve východní část podél pošty a budovy ministerstva zemědělství, před necelými dvěma roky se předělávala vrchní část okolo Havlíčkovy ulice. Nyní přišla řada na část stěžejní, na středovou plochu a chodník podél obchodů na západní straně náměstí.



„Architekt, ve spolupráci s městem, památkáři a odbornou pracovní skupinou, připravil návrh řešící komunikaci podél stávajících obchodů, výsadbu zeleně, osvětlení, laviček a dalšího mobiliáře,“ prozradil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Na rozdíl od sousedního náměstí Havlíčkova bude to Smetanovo i nadále plné přírody. Na nových vizualizacích, které už má radnice k dispozici, je patrné, co bude hlavním magnetem náměstí. Zcela nepochybně jím bude voda. Ta bude proudit středem podél klikaté cesty k nové fontáně.

„Je pravda, že se v centrech měst potůčky příliš nedělají. Ovšem při přeměně Smetanova náměstí nemusíme dodržovat nějakou historickou podobu. Voda bude určitě velkou atrakcí,“ je přesvědčen Honzárek.

V mělkém žlábku si budou moci hrát děti

Jakýsi malý potok bude „pramenit“ u Havlíčkovy ulice ve vrchní části náměstí. Střídavě po jedné a po druhé straně klikaté cesty by měl téct středem náměstí k moderní fontáně. „Nebude to potok jako potok. Bude to jen mělký žlábek, ve kterém si třeba děti budou moci hrát,“ vysvětlil místostarosta.

Smetanovo náměstí Je to rozlehlý prostor těsně vedle hlavního Havlíčkova náměstí, který vznikl po rozsáhlé asanaci širšího centra města v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Tehdy komunističtí plánovači rozhodli o zbourání veškeré původní zástavby, která byla z většiny ve velmi špatném stavu. Na místě starých stavení vzniklo Smetanovo náměstí s vysokými paneláky i celé sídliště bytovek V Rámech.

Vodu budou pod zemí nahoru dostávat čerpadla. Nemělo by se při tom jednat o vodu pitnou z vodovodu. „Pod náměstím jsou silné podzemní prameny. Počítáme, že bychom využili je,“ podotýká Libor Honzárek. Voda ale náměstím nebude proudit celoročně, kvůli možnému poškození rozvodů v mrazech se bude na zimu vypínat.

Většina plochy Smetanova náměstí bude určena k relaxaci. Položen bude nový trávník, z něho poroste spousta stromů. Z náměstí se stane ideální místo pro pikniky. Podél obchodů bude položena nová dlažba, aby ladila s tou, která už leží třeba kolem pošty nebo podél Havlíčkovy ulice.

Zachováno bude i současné tržiště s ovocem a zeleninou. I když dostane zcela jiný vzhled, uspořádáno má být do trojúhelníku. „Lidé si ho oblíbili, zvykli si, že tu nakoupí. A i v historii byl rosmark, jak se zdejšímu prostoru dříve říkalo, určen k nákupům,“ konstatoval Honzárek.

Plán úprav lidé zprvu kritizovali, hotové dílo se jim líbí

K historii bude odkazovat ještě jedna věc. Přibližně na místě, kde je dnes nevzhledná socialistická obdélníková kašna později předělaná na veliký záhon, v minulosti bývala kaplička. Připomínat jí má nově křížek či jiná plastika.

„Je to moc pěkné. Hlavně ta cesta s vodou středem náměstí a nová fontána vypadají velice pěkně. Nezbývá, než si přát, aby to po dokončení vypadalo taky tak hezky,“ obdivovala nové vizualizace i Broďačka Jana Klementová.

Ona sama začíná být vzhledem Smetanova náměstí příjemně překvapena. I když se úprav v minulosti obávala.

„Vadilo mi hlavně budování nové cesty přes náměstí, po níž mohou jezdit auta. Ale nakonec se to ukázalo jako vhodné řešení, které navíc moc dobře vypadá. Aut tam jezdí minimum,“ je spokojená.

To ostatně zmiňuje i Honzárek. Když lidé slyšeli o plánu, jaké úpravy se chystají, kritizovali je. „Nakonec se jim ale hotové dílo líbí. Po dokončení vrchní části jsem neslyšel jedinou negativní reakci,“ řekl.

V letošním roce by radnice chtěla přípravu přestavby náměstí dotáhnout po administrativní stránce. V rozpočtu si rezervovala milion korun na dokončení projektů a získání územního rozhodnutí. Se samotnými stavebními úpravami by ráda začala v roce 2018. Náklady na přeměnu středové části náměstí zatím odhaduje na 15 milionů korun.