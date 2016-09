Střelci přepadli transport, les vyčistila letka. Vojáci cvičili napadení

Jeden se jmenuje James, je mu třicet, pochází z Washingtonu a pracuje jako voják americké armády se zařazením pilot vrtulníku AH-64 Apache. Svůj jedenáct let starý stroj má opravdu rád.



Druhý se jmenuje Ladislav, je mu třicet čtyři, pochází z Českobudějovicka, pracuje jako údržbář. Jeho volný čas ale patří aktivním zálohám. Ještě zažil základní vojenskou službu. Ta zkušenost ho neodradila.

James a Ladislav se potkali ve středu při společné akci. Jejím dějištěm se stala vrtulníková vojenská základna u Náměště nad Oslavou. V rámci velkého mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike 2016 plnili své úkoly při jednom ze scénářů.

Při něm byly dva náklaďáky plné patrolujících vojáků z řad vojenských záloh, kteří střežili vjezd do místa velení, přepadeny neznámými střelci ukrytými v blízkém lese. Byl zničen jeden náklaďák a dva vojáci utrpěli zranění. Pomoc jim ale nebylo možné poskytnout. Spolubojovníci je pouze za použití kouřové clony odtáhli z dostřelu za auto.

Nepřítele se nakonec povedlo zneškodnit bez ztrát ve vlastních řadách ani na straně civilistů. Byla k tomu ovšem potřeba letecká podpora, jež není možná bez leteckého návodčího na zemi. Tomu se podařilo úspěšně navést přivolané letouny na cíl.

Návodčí musí znát možnosti letounů a perfektně mluvit anglicky

Co se jednoduše poví, není bez přesného výcviku možné úspěšně provést.

„Výcvik návodčích trvá dva roky. Musejí znát mimo jiné možnosti různých typů letounů, munici, procedury, které pilot absolvuje za letu. Musí se bezchybně domluvit anglicky,“ podotkl jeden z návodčích, který akci moderoval pro přihlížející diváky z řad armádních špiček, novinářů a spotterů.

Jméno moderujícího návodčího armáda nezveřejnila. Jde o bezpečnost těchto lidí, kteří se při zahraničních misích dostávají do přímého kontaktu s reálným nepřítelem. Čeští vojáci s touto specializací jsou jednou z nejvíc ceněných složek naší armády.

Při cvičném zneškodňování nepřítele v Náměšti byla využita pomoc dvou strojů JAS-39 Gripen a dvou L-159 Alca. „Gripen disponuje kanonem typu Mauser. Letouny na nepřátelskou pozici simulovaně shodily bomby Mark 82,“ přiblížil moderátor.

Z původně klidné jízdy patroly se tak během patnácti minut stala akce plná střelby a výbuchů. Útočník byl rychle zneškodněn. A lokalitu „dočistily“ český vtulník Mi-24/35 a americký AH-64 Apache. Stroje několikrát zakroužily nad místem střetu, připravené v případě nutnosti zasáhnout. Zkontrolovaly pozice nepřítele i to, zda nedošlo ke ztrátám na životech civilistů a jejich majetku.

Každý záložák by měl od státu dostat kompletní vybavení

Po dokončení cvičného navedení na cíl vrtulníky odlétly na „stojánku“ náměšťské základny. Vojáci aktivních záloh se setkali s náčelníkem generálního štábu Armády České republiky Josefem Bečvářem.

„Aktivní zálohy jsou součástí aktivní armády. Další ročník cvičení Ample Strike už se plánuje. A doufám, že i v budoucnu zálohy při tomto typu cvičení uvidím,“ podotkl Bečvář směrem k nastoupeným záložákům.

Bečvář chce, aby se sjednotila metodika výcviku těchto lidí, kteří jsou ochotni jít dobrovolně do takového aktivity při zaměstnání. Narazil i na výstroj členů aktivních záloh. Podle něj je nevyhnutelné, aby každý člen měl od státu k dispozici veškeré součásti včetně kanad.

Proslovu přihlížel taky záložák Ladislav. „Co mě na této činnosti baví? Chlapská sounáležitost, specifický přístup k vlastenectví, adrenalin, armádní prostředí a výcvik,“ vyjmenoval čtyřiatřicetiletý muž, který patří ke Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice.

„Sučka“ za hodinu a půl letu spotřebují šest tisíc litrů paliva

Mezitím už na opačném konci letiště technici připravili k dotankování oba vrtulníky, které se zúčastnily cvičného navedení.

„Počítám, že do něj naleju tak dva tisíce litrů leteckého paliva. Záleží, jak dlouho byl ve vzduchu. To u polských Su-22, které jsou taky na cvičení, to bývá horší. Na hodinu a půl letu potřebují šest tisíc litrů,“ vysvětlil člen obsluhy cisterny, který se zrovna staral o amerického „apače“.

U něj se s kolegy z posádky pohyboval i pilot James. Měl po akci a z dálky si prohlížel vedle odstavený vrtulník Mi-24/35. „Není to špatný stroj, to jistě ne. Ale, víte, každý pilot má nejraději ten svůj, na kterém létá,“ prohodil.

„Náš AH-64 Apache má dobrou koncepci, jsem rád, že americké ‚ručičky‘ dokážou něco takového vyrobit,“ podotkl. On sám už si odkroutil misi v Iráku.

Cvičení pokračuje v Náměšti nad Oslavou až do 20. září.