Křižovatku smrti na Třebíčsku plánují změnit. Ale nejdřív za dva roky

Šestadvacetiletý Ladislav ze Zvěrkovic na Třebíčsku křižovatkou silnic I/38 a II/400, kde se z hlavní odbočuje k nim do vsi, projíždí denně. A pokaždé si při tom vzpomene na tři kamarády, kteří zde při mimořádně tragické nehodě zahynuli.

Stalo se to loni na Mikuláše. Řidič dodávky cestou po hlavní od Moravských Budějovic nedobrzdil a odhodil před sebou stojící osobní auto, které odbočovalo do Zvěrkovic, před rozjetou cisternu v protisměru. Tříčlenná posádka osobáku neměla šanci střet přežít (o nehodě zde).

Že se něco takového jednou musí stát, lidé z blízkých vesnic tvrdili roky. Věci směřující k nápravě se ovšem pomalu dávají do pohybu až teď. Po tragédii.

„Dva kluci byli z Hostimi, jeden od nás ze Zvěrkovic. Letos by mu bylo dvacet, plánoval oslavu. A nic. Ta křižovatka stojí za prd, všichni to vědí. Teď tam na silnici z obou směrů nastříkali šipky a dali značky, které snad mají něco řešit. Myslím, že je to jen aby se lidem zavřela pusa. Normální člověk vidí, že to neřeší nic,“ zdůraznil Ladislav.

Cizí řidiči značky moc nerespektují

Podle jeho zkušenosti se stále najde dost řidičů, kteří jezdí úsekem s křižovatkou rychle, nedodržují bezpečný odstup nebo předjíždějí přes plnou čáru. Odbočit z hlavní na vedlejší tak nadále zůstává nebezpečné.

Změny křižovatky Policie v reakci na tragickou havárii navrhla doplnit dopravní značení umístěním značky Dodržuj bezpečný odstup. Značka už před křižovatkou je.

Druhý návrh se týká stavební úpravy křižovatky. Podle policie by byly vhodné odbočovací pruhy.

ŘSD, které je správcem hlavní silnice I/38, připraví projekt. Na realizaci se bude podle mluvčí hejtmanství Jitky Svatošové finančně podílet i Kraj Vysočina, kterému patří vedlejší silnice.

I starosta Zvěrkovic Štěpán Bartuněk má zkušenost, že nové dopravní značení moc neřeší. „Místní ho respektují. Vědí, že na místě teď častěji sledují provoz policisté a měří rychlost. Ale šoféři odjinud na to kašlou,“ poznamenal.

Vodorovné dopravní značení plus přídavné dopravní značky navrhla v reakci na nehodu jako úvodní, ale ne definitivní řešení dopravní policie. Šoférům značky přikazují, aby dodržovali bezpečný odstup. Z minulosti zůstalo i omezení rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině.

Policie ovšem vidí jako nejlepší variantu křižovatku přestavět. Silnici rozšířit tak, aby se dalo do Zvěrkovic bezpečně odbočit z hlavní, kudy se valí jedno auto za druhým.

Křižovatka o 30 metrů dál

„Možnosti stavebních úprav prověřuje projektant - zejména rozsah směrové a výškové úpravy krajské silnice II/400, protože s tím bude souviset rozšíření tělesa vozovky I/38. Až bude technický návrh dokončen a projednán, pustíme se do zpracování dokumentace pro územní řízení,“ sdělila Marie Tesařová, ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které spravuje hlavní tah.

Zároveň doplnila, že vzhledem k zákonným lhůtám zakázek a správních řízení nelze očekávat realizaci dřív než v letech 2019 až 2020.

Starosta Zvěrkovic Štěpán Bartuněk prohlásil, že jeho obec na stavebních úpravách trvá.

„Na nedávném jednání, kterého se účastnili i zástupci ŘSD a dopravní inženýr, se rozhodlo o variantě, kdy se celé křížení obou silnic posune o 30 metrů blíž Budějovicím. Tím se také obě silnice výškově srovnají. Hlavní I/38 se rozšíří o odbočovací pruh ve směru od Budějovic,“ popsal starosta.

Znamená to posunout kus vedlejší silnice II/400. „Vedla by po soukromých pozemcích. Mluvil jsem s jejich majitelkou, říkala mi, že by nebyla proti,“ řekl Bartuněk.

Dodávku řídil mladík ze Znojma

Vyšetřování samotné tragické nehody se už blíží ke konci. Dodávku řídil dvacetiletý Marek N. ze Znojma. Je podezřelý z usmrcení z nedbalosti, policie zahájila trestní řízení.

VIDEO: Silnice smrti na Vysočině. Za tři týdny pět mrtvých Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Měl služební jízdu směrem od Moravských Budějovic. V půl sedmé večer 5. prosince 2016 viděl, že osobní auto před ním stojí, odbočuje do Zvěrkovic. Jel rychlostí podle předběžného vyšetřování plus minus 70 až 80 kilometrů v hodině. Myslel, že zvládne stojící auto objet zprava. Neodhadl situaci,“ popsal třebíčský státní zástupce Petr Katovský, co dosud vyplynulo z prověřování okolností tragické havárie.

Podle jeho slov ale ještě bude hrát důležitou roli posudek soudního znalce. Určí také rychlost dodávky Marka N. v době nehody.

„Marek N. se bude v rámci trestního řízení hájit. Spis by od nás mohl putovat na soud v červenci,“ doplnil státní zástupce. Tam pak určí termín soudního jednání.