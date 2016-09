U Náměště dosedla „sučka“ i „apači“. Velké armádní cvičení začíná

„Už přiletěla tři polská Su-22, která jsou poměrně hlučná. Přistál litevský L-39 Albatros. Taky tu máme Lear Jet z Německa a slovinský a německý PC-9,“ uvedl po poledni mluvčí cvičení Tomáš Maruščák. Odpoledne měly dorazit i dva vrtulníky AH-64 Apache.



Dopoledne se na letišti na krátko objevila polská CASA C-295, jež dopravila do Česka materiál.

V pátek navečer ze stejného důvodu přechodně přistane americký dopravní vrtulník Boeing CH-47 Chinook.

Apache pobudou u Náměště pouze do soboty. „Jejich posádky se zúčastní úvodních brífinků, potom v sobotu odpoledne odletí na Libavou, kde už zůstanou,“ doplnil mluvčí.

Hlavní letové dny jsou od 5. do 9. září a dále od 12. do 16. září. Časy startů a přistání jsou od 9 do 23 hodin. O víkendech půjde pouze o seznamovací lety či o přelety do určených prostor.

Nemění se letové prostory, které byly zvoleny v minulých ročnících. „Na webových stránkách letiště Náměšť bude denně aktualizovaná letová činnost,“ vzkázal fanouškům letecké techniky mluvčí cvičení Maruščák.

Cvičení Ample Strike 2016 bude mít bezmála 1500 účastníků, z toho bude 300 ze zahraničí a 360 z aktivních záloh. Záložáci se tohoto typu cvičení u nás účastní poprvé.

Zapojí se vojáci sedmnácti aliančních a partnerských zemí. Budou cvičit hlavně spolupráci leteckých návodčích a pilotů za podpory pozemních jednotek. Čeští piloti gripenů si budou dělat certifikace na tankování za letu, které potřebují pro blížící se misi na Islandu (více o jejich cvičení čtěte zde).