Kolem školy létá azbest, bojí se lidé. Podali už trestní oznámení

Takzvanými boletickými panely, které karcinogenní azbest obsahují, byla obložená budova průmyslové školy v ulici Manželů Curieových. Podezření, že demolice neprobíhá v pořádku, pojali obyvatelé okolních paneláků, kteří ji mají jako na dlani. Fotili, okukovali kolem a pak oslovili soudní znalkyni v oboru čistoty ovzduší a chemie Zoju Guschlovou. Když na místo dorazila minulé úterý, podle svých slov nevycházela z údivu.

„Manipulovali tam s panely plnými azbestu způsobem, který je v rozporu se zákonem a zdravotně vysoce rizikový,“ řekla. Ze situace pořídila fotodokumentaci.

Ve stejné době si Třebíčané ze sídliště Hájek mezi sebou vyměňovali fotografie dělníků, kteří stojí na střeše bouraného areálu a buší do azbestových panelů.

Není důvod k obavám, tvrdí mluvčí krajského úřadu

Škola, a tedy i stavba patří Kraji Vysočina. Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Svatošové však není důvod k obavám ani šíření poplašných zpráv.

„V tuto chvíli stavba probíhá bez problému, veškerá kontrolní měření jsou prováděna, výsledky má k dispozici zhotovitel,“ uvedla.

Dělníci podle zjištění soudní znalkyně ovšem neměli předepsané ochranné pomůcky, azbestové desky byly odhalené. Podle ní si mohli přímo poškozovat zdraví. Guschlová dokonce viděla děti z okolí, jak u plotu na bourání zvědavě koukají.

„Ten objekt měl být zaplachtovaný a za plachtou se měly ty panely velmi opatrně demontovat,“ prohlásila.

Do těla se dostane vdechováním, může způsobit rakovinu

Azbest je nebezpečný materiál, s nímž se nakládá s respirátorem a takříkajíc v rukavičkách.

„Dokud se do něj nesáhne, jeho vlákna nejsou nebezpečná. Ale když se s ním neodborně manipuluje, rozlétnou se do okolí a vdechováním se dostávají do těla. Můžou potom způsobit různé druhy rakoviny,“ podotkla soudní znalkyně.

Guschlovou skupinka nespokojených obyvatel pověřila, aby podala trestní oznámení na policii, což také učinila. A ve středu 25. července informovala i vedení města, které by podle ní mělo vědět, co se děje, ačkoliv se samotnou stavbou nemá nic společného.

Podle znalkyně je totiž otázka, do kolika metrů od objektu se azbestová vlákna v době bourání rozlétla a mohla škodit.

„Nyní trvám na tom, že chci vstoupit do areálu stavby a exaktně změřit, kolik azbestu na místě zůstalo,“ prohlásila koncem minulého týdne. To se jí stále nedaří, myslí si, že úřady i stavební firma chtějí získat čas.

Policie podnět předala na odbor životního prostředí

Třebíčský starosta Pavel Janata uvedl, že se bude problémem vážně zabývat.

A policie? „Podnět přijali policisté na Obvodním oddělení v Třebíči, kteří jej předali k přijetí dalšího opatření na Odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Stavbu provádí žďárská společnost PKS stavby. „S ohledem na probíhající šetření vám nyní nemohu sdělit žádné informace,“ uvedl její mluvčí Michal Antl.

Podle informací MF DNES si firma nechá udělat svoje nové měření azbestu v pondělí, pak může být jasněji.

Jediný správný postup? Zaplachtování, myslí si znalkyně

Projektantem demolice a novostavby části školy je pelhřimovský AS Project CZ.

„Zpracovali jsme i dílčí projekt na specifickou část - likvidaci azbestu, a to variantně. Dodavatelé vybrali konkrétní možnost, kterou si potvrdili s úřady, například s hygienou a s dodavatelem - krajem. Varianty byly buď zaplachtování, nebo zvenčí objekt uzavřít a vybírat azbest zevnitř. Dodavatelé tedy postupují dle projektové dokumentace,“ uvedl Vladimír Žák mladší z AS Project CZ.

Znalkyně ovšem trvá na tom, že jediný opravdu správný způsob demontáže boletických panelů je budovu zaplachtovat.

„V tomto případě ani nešlo dům hermeticky uzavřít a brát panely zevnitř bez rizika, že se azbest rozlétne do okolí,“ je přesvědčena Guschlová.