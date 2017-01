Třebíč odmítá zaplatit vysokou pokutu 1,5 milionu za chybu v tendru

Úřad to vyhodnotil jako diskriminační podmínku soutěže. Městu se to nelíbí. Navíc nepočítá ani s tím, že by ten milion a půl hradilo ze své kasy.

„Tento týden podáme proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozklad. A pokud i po všech právních krocích budeme nuceni pokutu zaplatit, budeme chtít, aby to udělala firma, která pro nás zakázku administrovala,“ řekl v pondělí starosta Třebíče Pavel Janata.

Téměř 200 milionů navíc

Za připomínku stojí, že jde o největší městskou zakázku posledních let. Předpokládaná cena byla 280 milionů, soutěžilo se nakonec za 465 milionů korun. Což udělalo z městské autobusové dopravy v Třebíči podle kritiků zřejmě nejdražší svého druhu v republice. Do tendru se přihlásila pouze jediná firma, stávající dopravce ICOM transport.

Pražský advokát Tomáš Kruták, který se podílel na administraci zakázky, trvá na tom, že rozhodnutí ÚOHS je nezákonné.

„Jelikož jde o nepravomocné prvostupňové rozhodnutí, je zde ještě celá řada možností k odvolání – rozklad k předsedovi ÚOHS a následně možnost napadnout rozhodnutí ÚOHS u soudu. Předpokládám, že Třebíč všech těchto opravných prostředků využije,“ řekl.

Podle advokáta je důvod pokuty scestný

Důvod pokuty je podle něj scestný. O to víc, že od února 2016 platí novela zákona o silničním provozu, podle které nesmí na silnici vyjíždět vozidla s námrazou, zasněžená nebo s ledovou vrstvou na střeše.

„Navíc proti požadavku na krytá stání pro autobusy v průběhu zadávacího řízení nikdo nic nenamítal. Sám ÚOHS ve svém rozhodnutí uvedl, že zadavatel tím pádem nemohl včas zareagovat například změnou zadávacích podmínek,“ argumentuje Kruták.

Dodává, že pokud případ nakonec dopadne v neprospěch města, bude pokuta hrazena z pojistky advokátní kanceláře.

Vysoká cena? Hýbat se s ní nebude

Na ÚOHS došly zřejmě nejméně dva podněty, aby třebíčská zakázka byla důkladně prověřena. Jedním z těch, jimž se průběh tendru nelíbí, je Spolek transparentní dopravy. Jeho členové vytýkají řadu věcí.

Krom vysoké vysoutěžené ceny (podle názoru spolku se mohlo za desítky milionů korun navíc udělat něco jiného ve prospěch lidí v Třebíči – pozn. red.) se mu nelíbí právě soutěžní požadavek mít krytá stání.

„Jsme spokojení, že aspoň tento dílčí požadavek úřad uznal jako nesprávný. Budu se s klienty ještě radit, jak na rozhodnutí úřadu zareagovat,“ podotkl právní zástupce spolku Oldřich Kozumplík.

Starosta Třebíče Janata sdělil, že vysoutěžená cena je daná, město nebude dodatečně usilovat o dohodu s dopravcem, aby částku snížil.

Případ od podzimu vyšetřuje policie. Starosta ovšem uvedl, že ani on, ani nikdo další z radních, kteří hlasovali pro podpis smlouvy s dopravcem, zatím u výslechu nebyl.