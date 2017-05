V zahrádkářské kolonii lze bydlet. Ovšem bez svozu odpadu a úklidu cest

Fučík, Spytihněv, Mojmír. To jsou názvy, které brzy na území města Třebíče začnou existovat oficiálně. Přesněji řečeno - označí zdejší jednotlivé zahrádkářské kolonie, kterými je město obklopené. Výběr jmen není náhodný, desítky let už je starousedlíci používají.

Pokud to schválí zastupitelé, přesné a zaevidované názvy kolonií budou fungovat stejně jako názvy ulic. Pak totiž budou moci být do oficiálních registrů zaneseny ty rekreační objekty v zahrádkách, jejichž majitelé o to požádají. Dostanou svá evidenční čísla.

A zájemci získají možnost nahlásit trvalý pobyt třeba v chatce v kolonii Mojmír u polikliniky Vltavínská. Na první pohled lákavé řešení bytové otázky. Má to svá ale.

Takoví obyvatelé můžou zapomenout například na vyvážení popelnic či na prohrnuté příjezdové cesty v zimě. Lokality si pořád zachovají status zahrádkářských kolonií.

„Na počátku byla výdrž jedné majitelky chaty, která trvala na přidělení evidenčního čísla. Byla praxe, že se žádná čísla pro rekreační objekty nepřidělovala. Protože tam nejezdí popeláři ani vozidla zimní údržby. Jenže před pár lety se změnil zákon v evidenci obyvatel,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Janata.

Právní výklad je podle jeho slov takový, že není podmínkou, aby prostory, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu, musely být zkolaudovány jako byt.

„Může to být třeba garáž. Může to být cokoli nějak hodné toho, aby tam někdo přebýval. Čímž se stalo, že je možné přihlásit trvalý pobyt i v rekreačním objektu. Nejsme z toho nadšení, protože je to problém v momentě, kdy někdo v rámci trvalého pobytu bude žít v chatě v zahradě,“ řekl Janata.



Začíná to doručováním pošty, nalezením adresy. „V Registru územní identifikace, adres a nemovitostí se musí formálně vytvořit přesně definované adresní místo,“ vysvětlil třebíčský starosta.

Podle aktuálního výkladu ministerstva vnitra, jak jej třebíčská radnice získala, je povinná na základě žádosti evidenční číslo přidělit.

Zapomeňte na svoz odpadu nebo zimní údržbu, vzkazuje město

„Netušíme, jak masová záležitost se z toho stane. Pro přidělování čísel vytvoříme systém. Rád bych upozornil, že není možné, aby si někdo x kilometrů od města přihlásil trvalý pobyt a vyžadoval, abychom tam naprosto neúměrnými náklady zařizovali servis jako třeba zimní údržbu. Prostě pořád bude bydlet na zahradě,“ zdůraznil Janata.

Na radnici i mezi zahrádkáři se objevují obavy, aby se z kolonií nestala zastavěná území. Velké rodinné domy už se tam objevují.

V momentě, kdy se někdo přihlásí v obci k trvalému pobytu, automaticky se stává plátcem poplatku za využívání systému svozu a likvidace odpadu. Lidově řečeno platí popelnici.

„V zahrádkářských koloniích lidem systém svozu odpadu neposlouží. Ale platit stejně budou muset. Každý si odpad odveze na sběrný dvůr, tím se naplní myšlenka,“ řekla místostarostka Marie Černá ke spornému bodu.

„Nebude v silách města obhospodařovat i zahrádkářské kolonie,“ doplnil ji starosta Janata.